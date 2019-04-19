CHP'li eski başkanın seçimden 3 gün önce 284 kişiyi işe almasına yeni başkandan tepki

İzmir'in Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor ile ilgili yaşanan kriz ve Menemen Belediyesinde seçimden 3 gün önce 284 kişinin işe alınmasına tepki göstererek, "Seçimlere 3 gün kala imza atanlar hukuk karşısında gerekli hesabı verecektir. Siz 300 kişilik yere bin 100 kişi koyarsanız belediyecilik yapmıyorsunuzdur. Adım atamayacak hale gelmişsinizdir. Burada zimmet çıkıyor. Burada hukuka aykırılık, kanunsuzluk, görevi kötüye kullanma var" dedi.

Menemen'de CHP'li eski başkan Tahir Şahin ve yeni başkan Serdar Aksoy arasında gerilim devam ediyor. CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kubilay Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında isim vermeden eski başkan Tahir Şahin hakkında sert konuştu. Aksoy, "Ben isim vermiyorum. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin demem. Kim yetkiliyse, imzayı kim attıysa benim sözüm onadır. Sayıştay raporu bellidir. Yapılması gerekenler bellidir. Yapmama durumunda sorumlu kim? Yönetimdir. Önemli olan halkımıza ait malların geri alınmasıdır" dedi.

"176 gayrimenkul hukuksuz olarak kulübe geçti"

Belediye Başkanı Aksoy, Menemen Belediyespor'un belediyeden ayrılmasına ve sonrasında yaşanan sürece tepki göstererek, Menemen Belediyesine ait 176 gayrimenkulün hukuksuz olarak kulübe geçtiğini belirtti. Aksoy, "Tüm bu gayrimenkulleri geri alacağız. Bu gayrimenkuller üstünden şu anda belediyemize 5 milyon liranın üstünde borç vardır" şeklinde konuştu.

Aksoy, "Ben Menemen'in hakkını geri almak için bir mücadeledeyim. Menemen Belediyespor'a karşı bir şey yok. Belediyeler, belediyesporlara destek olur. Belediyesporlardaki amaç nedir? Bakın taraftarlar yaz-kış demeden gider ve takımın başarısı için tribüne gider. Ben de tribünlerden gelen bir arkadaşınızım. Biz oraya neden gidiyorduk? Menemenliye ait, Menemen halkına ait bir spor kulübü olduğu için gidiyorduk. Bir şahsa, bir aileye ait olduğu için değil. İşte o yüzden biz Menemen Belediyespor'un halkın olduğunu söylüyoruz. Bugüne kadar böyle gelmiş olabilir ama bundan sonra böyle gitmeyecek. Mal varlıkları yeniden Menemen halkına kazandırılacak" dedi.

Aksoy, gelecek hafta Menemen Belediyespor'un yapacağı maçın kazanılması halinde futbolcu başına 5 bin TL'yi cebinden ödeyeceğini belirtti. Aksoy, "Bunu Menemen Belediyesi adına yapamam, çünkü hukuki değil. Hukuku öğrenmemiz lazım. Bizim genel başkanımız hak, hukuk, adalet için yürüdü. Bundan sonra süreç hukukidir. Sürecin sonucunda Menemen Belediyesinden Menemen Belediyespor'a 13 bin liraya kiralanmış olan bir malın nasıl oldu da oradan da bir başkasına 300 bin liraya kiralandığını, muhatapları hukuka anlatırlar. Bugünden sonraki spekülatif haberlere hiçbir şekilde cevap vermeyeceğim. Burada aslında biz bir bilgilendirme toplantısı yapmış olduk. 13 bin TL nerede, 300 bin TL nerede. Şimdi ben bunun hesabını sormayayım mı? Menemen Belediyespor'un elden gitmemesi için açılmış olan davada tarafız. İsim zikretmeden söylüyorum. Menemen Belediyespor, şahısların, şirketlerin değil yeniden halkın olacaktır" diye tepki gösterdi.

"Seçimlere 3 gün kala imza atanlar hukuk karşısında gerekli hesabı verecektir"

Aksoy, şöyle devam etti:

"Bir belediyenin personeline bütçesinde ödeyebileceği oran yüzde 30. Üstü için izin almak gerekiyor. Aşılırsa ne olur? Aşılırsa belediye başkanına zimmet çıkar. Mahkemede belediye başkanından kamuya ait olan paranın buraya usulsüz verilmesinden dolayı bu para tahsis edilir. Bizim Sayıştay ve bilirkişi raporunda bütçemizin yüzde 38 civarında olması gereken personel giderleri yüzde 93'tür. Bu durum şunu gösteriyor; sen iş yapma, makamına otur. Çay ve kahve iç. Sadece çalışanların parasını ver ve hiçbir şey yapma. Bizim burada ivedi bir şekilde bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili arkadaşlarımızla ve genel başkan ve genel merkezimiz ile görüşerek belli kararlar almak zorunluluğu doğmuştur. Belediyemiz tarafından 28 Mart 2019 tarihinde, seçimlerden 3 gün önce 284 geçici işçi alındı. Bir günde, seçimlere 3 gün kala. Herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Hukuk karşısında gerekli cezalar verilir. Seçimlere 3 gün kala imza atanlar hukuk karşısında gerekli hesabı verecektir. Siz 300 kişilik yere bin 100 kişi koyarsanız belediyecilik yapmıyorsunuzdur. Adım atamayacak hale gelmişsinizdir. Burada zimmet çıkıyor. Burada hukuka aykırılık, kanunsuzluk, görevi kötüye kullanma var. Bunlarla ilgili Ticaret Kanunu'ndaki hususları da göz önünde bulundurarak önceki yönetim hakkında gereğini yerine getireceğiz. 284 arkadaşımızın içinde 14-15 arkadaşımız var. Yıllardır Menemen'e hizmet etmiş olanlar vardır. O 14- 15 arkadaşlarım emek vermiş insanlar. Onlar görevlerine devam edecekler. Değerli arkadaşlarım, yüzde 30'dan yüzde 93'e kadar çıkmış bir orandan bahsediyoruz. Diğer arkadaşlarımız için Sayıştay'ın belirlediği şekilde gereğini yapmakla yükümlüyüz."

"Aday gösterilmedikten sonra sendika ile anlaşılıp 6 bin liraya çıkarılıyor"

Aksoy, Tahir Şahin'in maaşların ödenemediği sözlerini de yalanlayarak, "Maaşlar ödendi. Bizden önceki dönemde ne kadar ödendiyse o kadar ödendi. Bakın işçilere 2 bin 200 lira ödenmesi gereken para, aday gösterilmedikten sonra sendika ile anlaşılıp 6 bin liraya çıkarılıyor. İkramiyesiyle 8 bin lirayı aşıyor. Bana veremediğimi söyleyenler kendileri arttırdı maaşı, hem de vermedi" dedi.