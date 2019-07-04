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CHP'li eski vekile dolandırıcılık şoku: 2 milyon kaptırdı, arazisini de satıyordu

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan CHP 15.

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan CHP 15. dönem İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen, iddialara göre dolandırıcıların kurbanı olarak 2 milyon lira parasını kaptırdı.


Edinilen bilgiye göre, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne müracaat eden CHP 15. dönem İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen (83), iddialara göre dolandırıldığını söyledi. Dolandırıcılardan şikayetçi olarak ifade veren Özen, kendisini Konak Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişinin kullandığı telefon hattının kendisine ait olup olmadığını sorduğunu, kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine de adının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında geçtiğini söylediğini anlattı.



Arazisini de satacakken farkına vardı


Kendisini Konak Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin soruşturmadan adının çıkarılabilmesi için 2 milyon lira istediğini belirten Özen, bunun üzerine şahsi hesabından 2 milyon lirayı çekerek Urfa'nın Akçakale ilçesine götürdü ve parayı teslim ettiğini anlattı.


Döndükten sonra kendisini tekrar aradıklarını ve 3 milyon lira daha istediklerini ileri süren Özen, bunun üzerine bir arsasını satmak üzere girişimde bulunduğunu söyledi. Özen, kendisinin sürekli olarak telefonla aranması üzerine, durumdan şüphelenerek polise başvurdu.


Emniyet ekipleri, Özen'in şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

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