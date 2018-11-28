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CHP'li Onur Koçanalı, Bornova'yı karış karış geziyor, ziyaretler yapıyor

CHP Bornova Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan avukat Onur Koçanalı, esnaf temsilcilerini ziyaret ederek projelerini anlattı.

CHP Bornova Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklayan avukat Onur Koçanalı, esnaf temsilcilerini ziyaret ederek projelerini anlattı.


Avukat Onur Koçanalı, "halkın içinde, halkla yönetim" sloganıyla CHP Bornova Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklamıştı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ve ilçeyi karış karış gezen Koçanalı, esnaf temsilcileriyle buluştu. Bornova S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Yaman, Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Akkaya, Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nejat Yaylacıkoral, Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Semerci'yi ziyaret eden Koçanalı, esnafların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri konusunda fikirlerini paylaştı. Çamdibi'nde 40 yıldır esnaflık yapan bir babanın çocuğu olarak esnafın sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Onur Koçanalı, Bornova'nın tüm bölgelerine eşit ve adaletli bir hizmet anlayışıyla, iyi bir ekiple göreve hazır olduğunu söyledi.

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