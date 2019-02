CHP'li Oran, turizm acenteleri temsilcilerine Çeşme'yi anlattı

Çeşme CHP Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, TÜRSAB ve ÇEŞTOB organizasyonu ile Çeşme'ye gelen 181 turizm acentesi temsilcisini Çeşme çarşısında gezdirirken, Çeşme turizmi hakkında bilgi verdi.

Toplamda 301 turizm acentesinden 181 kişinin Çeşme'yi ziyareti sırasında, Çeşme çarşısı gezisinde acente temsilcilerine eşlik eden Çeşme CHP Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, Çeşme'nin tarihi, coğrafi yapısı ve turistik değerleri hakkında açıklamalarda bulundu. Oran, Çeşme'nin her köşesinin, her mahallesinin ayrı turistik değerlere sahip olduğunu ifade ederek, denizi, kumu, güneşi, tarihsel değerleri, yöresel lezzetleri ile Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonu olduğunu vurguladı. Çeşme'nin sadece yaz aylarında değil, yılın her ayında farklı güzellikte olduğunu vurgulayan Oran, Çeşme'yi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

"Çeşme turları düzenleyecekler"

Öte yandan, turizm acentesi temsilcilerini Çeşme'de ağırlayan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB)'nin Başkan Yardımcısı Orhan Belge de yaptığı açılamada, hedeflerinin Çeşme'de 3 ay değil, en az 6 veya 9 aylık bir sezon olduğunu belirterek, "Bu hedef doğrultusunda ÇEŞTOB olarak yeni hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda TÜRSAB bizimle beraber hareket ederek 300 turizm acente temsilcisini Çeşme'ye getiriyor. Çeşme'ye gelen misafirlerimiz ilçenin 9 durağını dolaşıp, edindikleri izlenimler doğrultusunda Çeşme turları düzenleyecekler" dedi.

"Çeşme 12 ay yaşanacak bir bölge"

Çeşme'nin bir termal gerçeği de olduğunu sözlerine ekleyen Belge, "TETUSA'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçireceği Termal Kür ve Tedavi Merkezi ile Çeşme çok farklı bir konumda olacak. Yabancı ağırlıklı turistler ile Çeşme o eski günlerinden çok daha güzelini yaşayacak. Çeşme 12 ay yaşanacak bir bölge. Biz turizmciler 12 ay olmasa bile 8-9 aylık bir sezonu yakalamak için çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

"Yerli turist gelecek ki, yabancı turist de gelsin"

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Altıdağ ise ilçeye gelen turizm acente temsilcilerinin Çeşme'yi çok beğendiklerine vurgu yaparak, "Çeşme-Alaçatı ve Urla turumuzda ise ÇEŞTOB Başkanımız Yakup Demir acentelere ev sahipliği yapacak. Bugün de başkan yardımcımız Orhan Belge, Boyalık Otel'de misafirlerimizi ağırlıyor. Yerli turist gelecek ki, yabancı turist de gelsin. Bu yapacağımız proje, yerelden kalkınmanın bir adımıdır" dedi.