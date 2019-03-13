CHP'li Sandal, Bayraklı'da engellilerle buluştu

Engelli yurttaşların yaşadığı sorunların çözümü konusunda her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Sandal “Engelliler Derneği bizim için özel derneklerden biri. Tıpkı Şehit aileleri ve Gaziler Derneği gibi. O nedenle bu derneklerimizin her zaman yanındayız ve sorunlarının çözümü noktasında üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız” dedi.

İzmir Engelli Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Vural Gürbulak'ın daveti üzerine Bayraklı'daki engelli bireylerle buluşan Serdar Sandal, toplumdaki herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlattı. Sandal şöyle konuştu:

“Engelli kardeşlerimizin sorunu toplumun önemli sorunlarından biri. Yaşadıkları sıkıntıları, dertleri çok iyi biliyoruz. Aslında hepimiz potansiyel birer engelli adayıyız. Yarın başımıza neyin geleceğini bilemeyiz. Esas önemli olan konu da engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama entegre olabilmeleri. Ben şimdiden buradaki tüm arkadaşlarıma söz veriyorum. Engelli kardeşlerimin sorunlarının çözümü noktasında üzerime ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağım. Sorunların çözüm noktasında da mutlaka engelli kardeşlerimizin düşüncelerini alarak harekete geçeceğiz. Engelliler derneği bizim için özel derneklerden bire. Bu derneklerin bizde farklı bir yeri var. Bu derneklerimiz için üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız. Nisan ayından sonra da bunun sonuçların yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız”.