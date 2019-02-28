CHP'li Sandal, Bayraklı'daki dadaşlar ile buluştu

Bayraklı Erzurumlular Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği etkinliğe katılan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, ilçede yaşayan Erzurumlu vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgi nedeniyle salona girmekte zorlanan Sandal, "Görüyorum ki Erzurumlu vatandaşlarımız kararlarını çoktan vermiş. Hepsi bizim etrafımızda tek yürek. Bugüne kadar birçok seçimde il yöneticisi olarak görev aldım, sahada seçim çalışmasına katıldım; ama bu kadar büyük coşkuyu hiçbir yerde görmedim" dedi.

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Manavkuyu Mahallesi'nde kadınlarla kahvaltıda buluştu, ardından Çamkıran pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti. Sandal, ev ve kahve ziyaretlerinin ardından sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti. İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'na (İZEBSİDEF) bağlı 15 derneğin başkanlarıyla toplantı yapan Sandal, akşam da Bayraklı ilçesinde yaşayan Erzurumlu dadaşlar ile buluştu.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bayraklı'da toplumun tüm kesimlerini CHP'de buluşturduklarını vurgulayan Sandal, AK Parti'nin 2014 Bayraklı Belediye Başkanı Adayı İsmail Sarı ile MHP'nin 2009 ve 2014 Başkan Adayı Mehmet Toptaş'ın da CHP listesinde olduğunu hatırlattı. Sandal, "Biz bu isimleri transfer olsun diye listemize almadık. Gerek AK Parti gerekse de MHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızla aramızda köprü olmalarını istedik. Biz siyasal görüşü ne olursa olsun herkese eşit hizmet edelim istiyoruz. O yüzden iki arkadaşımızın bizimle olması için ricacı olduk. Tıpkı Erzurumlular Federasyonu'nun değerli başkanı Hulusi Başaran gibi. Başaran da Erzurumlular ile aramızda köprü görevi görecek; çünkü, bizim siyasi felsefimizde kimseyi inancından, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmek yok" diye konuştu.

Bayraklı'nın sorunlarını el birliğiyle çözeceklerini ifade eden Sandal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu yola çıkarken ahlakımız ile vicdanımızı kılavuz aldık. Biz bu duruşla, bu siyasal tercihle Bayraklı'nın tüm dertlerini beraber çözeceğiz. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığımız talimatla 7 gün 24 saat çalışmaya, vatandaşımıza hizmet etmeye geliyoruz. Bayraklımızın farklı sorunları var. Bu sorunları çözebilmek için de arkamızda Tunç gibi bir başkan var. 5 önemli projemiz için Büyükşehir adayımız Tunç Soyer'den söz aldık" dedi.

Çamkıran pazar yeri ziyaretinde de Sandal, yoğun ilgi gördü. Pazardaki fiyatların el yaktığını ve mutfakta yangın olduğunu belirten vatandaşlar, "Krize karşı CHP" diyerek seçimde tam destek vereceklerini söyledi.