CHP'li Tire Belediye Başkanı Çiçek, DSP'den aday oldu

2014 yerel seçimlerde CHP'den aday olarak Tire Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tayfur Çiçek, bugün DSP'den adaylığını açıkladı.

Bugün Tire Belediye Başkanlığı makamında bir basın toplantısı düzenleyen CHP'li Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, CHP'yi eleştirerek bugün itibari ile DSP'den aday olduğunu açıkladı. Başkan Çiçek yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Önümüzdeki 31 Mart seçimleri için son güne kadar bekledik. Geçtiğimiz gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de aday tanıtım toplantısı vardı. Tire farklı bir konumdaydı. Türkiye'de bir tek Tire, iki katı oy almasına rağmen Ankara'daki liderlerin masa başında yaptığı toplantı ile İYİ Parti'ye bırakıldı. Sanki savaştan mağlup çıkmış ülkeyiz gibi, Sevr Anlaşması gibi yazıp çizip bir yere devir yapıyorlar. Bence bu anlaşmalar geçersizdir. Önemli olan halkın iradesidir. Bu makama bizi Tire'de yaşayan insanların oyları getirir Ankara'dakilerin değil."

"Cepheler oluşturuldu"

Emeklilik planları yaptığını belirten Çiçek, "Aslında ben emeklilik planları yapıyordum. 67 sene sonra CHP'den Tire'de ilk defa seçim kazandık. 5 yıl boyunca 5 tane Türkiye ödülü getirdik. Tire, çevre ilçelere göre gayet iyi durumdadır. Sanayide, tarımda turizm de, çok ciddi atakları vardır. Bunları görmezden geldiler. 99 yılında benim 10 tane rakibim vardı. Her partinin bir adayı vardı ama şimdi genel seçime gidiliyor gibi bir hava verildi. Cepheler oluşturuldu. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Belediye başkanlığı halka hizmet makamıdır. Halkımız hizmetlerden o kadar memnun ki halkımız bizi 3 ayrı partiden belediye başkanlığına getirdi. Şimdi de yine Ankara'da alınan bu karar ile oldu bittiye getirilen bu işi, seçmene saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Üzüntüm; diğer iki partiden de çok genç temiz arkadaşlar var. Keşke onlar da Meclis içinde belediyeciliği iyice kavramış olsalardı. Ben onlara da başarılar diliyorum. Tire bir marka şehir olacaktır. Ben şimdiden Tiremiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.