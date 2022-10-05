CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı

İzmir'de, CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem İlçe Gençlik Kolları Başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından kavgaya partililerde dahil olurken, salon biranda karıştı.

CHP Kiraz İlçe Örgütü, bir düğün salonunda birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Programa partililerin yanı sıra çok sayıda oda başkanı katıldı. Etkinliğin bitmesine kısa bir süre kala ailesi ve programa katılan misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Yumruklar havada uçuştu

Barut'un uğradığı yumruklu saldırının ardından, diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ortalığın biranda savaş alanına döndüğü o anlar anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde S.K.'nın, Barut'a arkadan hızlıca yaklaşıp yumruk attığı ve partililerin de daha sonra olaya dahil olduğu anlar yer alıyor.

Öte yandan, gençlik kolları başkanlığının devir sürecinden bu yana Barut ile S.K. arasında bir gerilim olduğu iddia edilirken, Barut'un saldırgan S.K. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. S.K.'nin ise parti tarafından disipline sevk edileceği belirtildi.