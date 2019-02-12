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CHP'nin Foça adayından Başkan Demirağ'a ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Foça Belediye Başkan adayı olan Fatih Gürbüz, CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları ve yöneticileri ile Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ı ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Foça Belediye Başkan adayı olan Fatih Gürbüz, CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları ve yöneticileri ile Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimlerinde, CHP Foça Belediye Başkan adayı olan Fatih Gürbüz'in ziyaretlerine devam ediyor. Gürbüz, bu kapsamda, CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları ve yöneticileri ile Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ı ziyaret etti. Ziyarette, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları üyeleri de bulundu.


CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Başkan Demirağ'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, belediye başkanlığı görevinin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekti. Demirağ, "Başkan adayımız Fatih Gürbüz'e olan desteğimiz tamdır. Demokrasinin ve CHP'nin kalesi olan Foça'mızda CHP Bayrağını dalgalandırmaya devam edecektir. Çıktığı bu yolda başkan adayımız Fatih Gürbüz ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

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