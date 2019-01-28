CHP'nin İzmir adayı Soyer: “Çok büyük bir heyecan içindeyim. Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim, gitmeyeceğim”

2009 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yaptığı Seferihisar'da vatandaşlarla buluşan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, konuşması sırasında duygulanarak, “Çok büyük bir heyecan içindeyim. Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim, gitmeyeceğim. Ama gerçekten sizi çok severek çalıştım. Seferihisarlı olmaktan hep gurur duydum. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Gönlüm hep burada. Elimden ne geliyorsa da daha fazlasını canla başla çalışacağım. Ben kendimi feda etmeye gidiyorum bilesiniz dostlar. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yaptığı Seferihisar'da vatandaşlarla buluştu. Ankara'dan ayağının tozuyla ilçeye gelen Soyer, Seferihisar Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. “Yüzünüz hep gülsün inşallah” diyerek sözlerine başlayan Soyer, yaptıkları birçok projenin Türkiye'nin farklı yerlerinden karşılık bulduğunu söyledi. Soyer, “Hiç unutmuyorum. Türkiye'nin en güneydoğu ucundan, Gürcistan sınırında bir şubat günü karlı yolundan vardığımızda, bizi çocuk belediyesi pankartıyla karşılamıştı. Ne kadar heyecanlandığımı tahmin edebilirsiniz. Bir küçük ilçe, gelmişler Seferhisar'da çocuk belediyemizi görmüşler, beğenmişler ve gidip orada uygulamışlar. Seferihisar kıskanılan, gıpta edilen, takip edilen kent haline geldi. Eksiğimiz var, yollarımız, çukurlarımız, aşamadığımız çamurlarımız var biliyoruz. Ama az sonra, çok yakında hiçbiri kalmayacak” dedi.

İzmir'in özel bir şehir olduğunu vurgulayan Soyer, İzmir'in ülkeye lokomotif olduğunu, doğu ile batının arasında köprü olduğunu, birçok kültürü barındırdığını ve refah üreten bir kent olduğunu söyledi.

“İzmir takacak arkasına Türkiye'yi yürüyecek”

İzmir'i Seferihisar gibi dünyanın gıptayla baktığı bir kent haline getireceklerini dile getiren Soyer, “Akdeniz çanağında en kuvvetli liman kenti iken bu yavaş yavaş azalmış. Şimdi bizim yapacağımız şey şudur; nasıl bütün dünya Seferihisar'ın güzelliğini gördü, şimdi İzmir'in incisini ortaya çıkarmanın vakti geldi. O inciyi bütün dünyaya göstereceğiz, parladığını bütün dünya görecek. İzmir dünyanın aynı Seferihisar gibi gıpta edildiği, merak edildiği, kıskanıldığı, kalınmak istenilen kent haline gelecek. İzmir çok daha fazlasına, iyisine kayık. Bizim gücümüz yettiği kadar bunu yapacağız. Ama bu farklılıkların oluşturduğu bir arada yaşama kültürünü dediğimiz zenginlik bir koşulla, demokrasi ile oluyor. Demokrasi birlikte yaşamak demek. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın en demokrat kentidir. İzmir farklılıkları kucakladığı, sarıp sarmaladığı için Türkiye'nin en demokrat kentidir. İzmir çok renk, çok sestir, çok nefestir. Bu çok renkli, nefesli İzmir artık Türkiye'ye daha çok renk, daha çok ses, daha çok nefes verecek. Çünkü sade biz değil, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın çok daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olması lazım. Ama bunun öncülüğünü, lokomotifliğini İzmir yapacak. İzmir takacak arkasına Türkiye'yi, yürüyüp gidecek” diye konuştu.

“Bizi kıskanmaları boşuna değil”

İzmir'in geçmişten gelen zenginliklerini koruyacaklarına işaret eden Soyer, “Biz öyle şanslıyız ki bizi kıskanmaları boşuna değil. Bu cennet topraklar, muhteşem iklim, masmavi deniz o kadar daha fazlasını bize verebilir ki biz almasını bilerek, onu koruyarak, kıymetini bilerek bakabilirsek çok daha fazlasını verir. Tahrip etmeden, gözümün içi gibi koruyarak. Sürdürülebilirlik gerekiyor. Sürdürülebilirlik, geçmişle gelecek arasındaki adalet demek. Biz o adaleti koruyacağız. Geçmişle gelecek arasındaki köprüyü kuracağız. Bu zenginliklere sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Duygulandı, konuşmakta zorlandı

Konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutmakta zorlanan Soyer konuşmakta güçlük çekti. Soyer, “Çok büyük bir heyecan içindeyim. Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim, gitmeyeceğim. Ama gerçekten sizi çok severek çalıştım. Seferihisarlı olmaktan hep gurur duydum. Çünkü Seferihisar çok güzel bir şehir. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Gönlüm hep burada. Elimden ne geliyorsa da daha fazlasını canla başla çalışacağım. Ben kendimi feda etmeye gidiyorum bilesiniz dostlar. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.