CHP'nin İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Tunç Soyer oldu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. Soyer, ilk mesajında "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve Parti Meclisinde de (PM) ismi onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Soyer'den ilk mesaj

Soyer seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Soyer şu ifadelerini kullandı:

“Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın.Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" d ifadelerini kullandı.

İlçe adayları da açıklandı

PM sonrası CHP'nin ilçe adayları da açıklandı.

Narlıdere: Ali Engin

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Adil Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda

Güzelbahçe: Özdem Mustafa

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Cemil Tugay

Menderes: Mustafa Kayalar

Menemen: Serdar Aksoy

Çiğli: Selim Utku Gümrükçü

Ödemiş: Mehmet Eriş

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Torbalı: Ramanzan İsmail Uygur

Urla: İbrahim Burak Oğuz

Konak: Abdül Batur