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CHP'nin İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Tunç Soyer oldu

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. Soyer, ilk mesajında "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" ifadelerini kullandı.


CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve Parti Meclisinde de (PM) ismi onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.


Soyer'den ilk mesaj


Soyer seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Soyer şu ifadelerini kullandı:


“Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın.Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" d ifadelerini kullandı.



İlçe adayları da açıklandı


PM sonrası CHP'nin ilçe adayları da açıklandı.


Narlıdere: Ali Engin


Dikili: Adil Kırgöz


Foça: Adil Gürbüz


Gaziemir: Halil Arda


Güzelbahçe: Özdem Mustafa


Karabağlar: Muhittin Selvitopu


Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan


Karşıyaka: Cemil Tugay


Menderes: Mustafa Kayalar


Menemen: Serdar Aksoy


Çiğli: Selim Utku Gümrükçü


Ödemiş: Mehmet Eriş


Seferihisar: Yelda Celiloğlu


Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel


Torbalı: Ramanzan İsmail Uygur


Urla: İbrahim Burak Oğuz


Konak: Abdül Batur

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