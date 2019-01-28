CHP'nin İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Tunç Soyer oldu

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. Soyer, ilk mesajında "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" ifadelerini kullandı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve Parti Meclisinde de (PM) ismi onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
Soyer'den ilk mesaj
Soyer seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Soyer şu ifadelerini kullandı:
“Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın.Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" d ifadelerini kullandı.
İlçe adayları da açıklandı
PM sonrası CHP'nin ilçe adayları da açıklandı.
Narlıdere: Ali Engin
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Adil Gürbüz
Gaziemir: Halil Arda
Güzelbahçe: Özdem Mustafa
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Cemil Tugay
Menderes: Mustafa Kayalar
Menemen: Serdar Aksoy
Çiğli: Selim Utku Gümrükçü
Ödemiş: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Torbalı: Ramanzan İsmail Uygur
Urla: İbrahim Burak Oğuz
Konak: Abdül Batur