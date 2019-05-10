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CHP'ye geçen Kemalpaşa Belediyesinde bazı işçilerin işten çıkarıldığı iddiası

İzmir’de, AK Parti’den CHP’ye geçen Kemalpaşa ilçe belediyesinde, iddialara göre, seçimden sonra bazı kişilerin iş akdi fesh edilerek görevine son verildi.

İzmir'de, AK Parti'den CHP'ye geçen Kemalpaşa ilçe belediyesinde, iddialara göre, seçimden sonra bazı kişilerin iş akdi fesh edilerek görevine son verildi.


31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, az bir farkla AK Parti'den CHP'ye geçmişti. CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın göreve seçilmesinin ardından bazı birimlerde görevli personellerinde yerleri değişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, iddialara göre temizlik işleri müdürlüğündeki bazı personellerde işten çıkarıldı. Eski Başkan Arif Uğurlu'nun makam şoförü, Ulucak birim sorumlusu, basın danışmanı olmak üzere toplamda 7 kişinin iş akdi feshedilirken, ilgili başkan yardımcısının işten çıkarılacak olan personeller ile tek tek görüşerek anlaşma yoluna gittiği öne sürüldü.

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