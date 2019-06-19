ÇİBEM sınavlarına yoğun ilgi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, öğrencilere fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla eğitim desteğinin verildiği Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'de gelecek eğitim-öğretim döneminde eğitim almak isteyen öğrenciler seviye belirleme sınavına girdi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün önem verdiği sosyal projelerden biri olan Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM)'nde, dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim fırsatı sunuluyor. Geçtiğimiz yıl 62 sınıfta bin 240 ortaokul ve lise öğrencisine eğitimin verildiği ÇİBEM'de, gelecek eğitim-öğretim yılına hazırlıklar başladı.

ÇİBEM'de, 2019-2020 dönemine eğitim almak isteyenler için yapılan seviye belirleme sınavına ortaokul ve liselerde öğrenim gören 2 bin 200 öğrenci başvurdu. İlk gün bin öğrenci sınava girerek ter döktü. Ortaokul ve liselerde okuyan her seviyedeki öğrenciyi kabul ettiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ÇİBEM seviye belirleme sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Başkan Utku Gümrükçü, belediye hizmet politikalarından birinin eğitim alanında yapılacak hizmetler olduğuna dikkat çekerek, çocuk ve gençlere yönelik eğitim çalışmalarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Eğitimde marka kent olma hedefiyle yola çıktıklarına vurgu yapan Başkan Gümrükçü, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği konusunda hassas çalıştıklarını ifade etti. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi'nde öğrencilerin derslerine katkı sunmak amacıyla eğitim veriyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de eğitimlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sunuyoruz. Çocuklarımızın hem derslerine destek vereceğiz, hem de onları sınavlara hazırlayacağız."