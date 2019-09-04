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ÇİBEM'de yeni dönem için zil çaldı

Yüzlerce öğrencinin derslerine katkı sunularak öğrencilerin sınavlara hazırlandığı Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde (ÇİBEM), 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlandı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü başarı oranını daha da yükselteceklerini söyledi.


Kapasitesi artırılarak bin 400 öğrenciye eğitim verilen ÇİBEM'de ilk olarak önümüzdeki dönemde üniversite sınavlarına girecek olan 12. sınıflar için hızlandırılmış üniversite hazırlık kurslarına başlandı. Ardından 8. sınıflar için Liselere Giriş Sınavı Hazırlık kursu başladı. Eğitimler bu yıl Çiğli Belediyesi eski binasında ve Harmandalı Semt Merkezi olmak üzere iki farklı noktada toplam 65 sınıfta devam ediyor.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu yıl üniversite kazandırma başarı oranı yüzde 84,6 olan ÇİBEM'in yeni yılda bu başarının üzerine çıkma hedefinin olduğunu belirtti. Başkan Gümrükçü, “Liselere giriş sınavındaki başarı yüzdesi yüzde 90. ÇİBEM'de ara sınıflarla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca bu yıl üniversite sınavını kazanamayan öğrencilerimiz de kurslarımıza devam edebiliyor” dedi.



Cumhuriyetin temeli eğitim


Uğur Mumcu Mahallesinde de eğitim merkezinin bir şubesinin açılacağını ve belediye imkanları ölçüsünde eğitimi doğrudan mahallede öğrencilerin ayağına götüreceklerini belirten Gümrükçü, “Cumhuriyetin temeli eğitimdir ve geleceğimiz eğitimle yükselecektir. Çiğli Belediyesi olarak imkanlarımızı zorlayarak 7'den 70'e yurttaşlarımıza eğitim desteği sunacağız. Ailelerin üzerindeki eğitimin mali yükünü elimizden geldiğince azaltmaya çalışacağız” dedi.

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