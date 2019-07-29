ÇİBEM'den üniversite adayları için tercih desteği

İzmir'in Çiğli ilçesinde Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) tarafından, üniversite tercihlerinde gençlerin daha etkin ve doğru tercih yapabilmeleri için tercih semineri düzenlendi.

Çiğli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) rehberlik biriminden Burcu Arıcı, öğrencilere doğru tercih teknikleri üzerine açıklamalarda bulundu. Arıcı öğrencilere, en uygun mesleği seçmelerinin yanı sıra en uygun üniversiteye girebilmek için nasıl bir yaklaşım içinde olmaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Çiğli Belediyesi Eğitim Koordinatörü İlyas Aydınalp da, gençlerin üniversiteye başladıktan sonra akademik ve sosyal başarıları için neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ÇİBEM'e gelerek derslerine katkı sağlanan öğrencilerin sınav sonrasında da yanlarında olduklarını söyledi. Üniversite adaylarına rehberlik ederek gelecek kariyer planlamasına destek olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, ÇİBEM'de öğrencilerin derslerine katkı sunmaya 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de devam edeceklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, ayrıca öğrencilerin Çiğli Belediyesi Avrupa Birliği biriminin ücretsiz olarak yurt dışında okumak isteyen öğrencilere de rehberlik ettiğini belirterek, "Belediyemize şu ana kadar başvuran ve gerekli koşulları taşıyan öğrencileri yurt dışı eğitimi için çeşitli ülkelere gönderdik. Bu hizmetimiz de devam ediyor. Belediye olarak her zaman öğrencilerin yanındayız" dedi.