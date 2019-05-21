ÇİBEM'e başvurular başladı

Halen ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10 ile 11. sınıfta eğitim gören öğrenciler 17 Haziran'a kadar sınav başvurularını yapabilecekler.

Çiğli Belediyesi tarafından çeşitli alanlarda eğitim vermek üzere açılan ÇİBEM'de, ortaokul ve lise öğrencileri için verilen derslere katkı kursları önümüzdeki eğitim öğretim döneminde devam edecek. Çiğli Belediyesinin eğitime destek projelerinden biri olan eğitim merkezinde, çeşitli branşlarda verilecek derslere öğrenci kabul edilecek.

Eğitim ve ders materyalleri ücretsiz

Eğitimin ve ders materyallerinin ücretsiz olduğu kurslara bu yıl büyük yoğunluk yaşandı. Halen bin 200 öğrencinin devam ettiği ÇİBEM'de öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini alıyorlar.

Başkan Gümrükçü: “Eğitim önceliğimiz”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye hizmet politikalarından birinin eğitim alanında yapılacak hizmetler olduğuna dikkat çekti. Çiğlili öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla açılan ÇİBEM'e yoğun talep yaşandığına dikkat çeken Başkan Gümrükçü, çocuk ve gençlere yönelik eğitim hizmetlerine öncelik vereceklerini söyledi. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak eğitime çok önem veriyorum. Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinde öğrencilerin derslerine katkı sunmak amacıyla dersler veriliyor. Önümüzdeki yıl da bu hizmet devam edecek. ÇİBEM eğitimlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 17 Haziran'a kadar belediyemize gelerek sınav kayıt başvurularını yapabilirler. Çocuklarımızın hem derslerine destek vereceğiz, hem de onları sınavlara hazırlayacağız” dedi.

Sınav son başvuru tarihinin 17 Haziran olduğu belirtilirken, sınav için öğrenci ve nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenim belgesi ile ikametgah belgesi gerekiyor.