Çiçekçilik kursunun ünü İzmir sınırlarını aştı

Çiçekçi dükkanı açmak isteyen Denizlili Mahmut Sami Niyaz ve İbrahim Niyaz beş haftalık eğitim boyunca otelde kalarak kursu tamamladı.

İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasındaki ücretsiz meslek edindirme kurslarının ünü il sınırlarını aştı. Profesyonel Çiçek Tasarımı kursuna şehir dışından kursiyerler de katılarak sertifikalarını aldı. Meslek Fabrikasındaki ücretsiz Profesyonel Çiçek Tasarımı kursuna Denizlili kuzenler Mahmut Sami Niyaz ve İbrahim Niyaz da katıldı. İzmir'de bir otelde kalarak 5 haftalık eğitimi tamamlayan Niyaz kuzenler Denizli'ye döndüklerinde çiçekçi dükkanı açmayı planlıyor.

Çiçekçilik huzur getirecek

Mahmut Sami Niyaz çiçekçilikle ilgili kurs ararken karşılarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasının çıktığını dile getirerek, “Eğitmenlerimiz bize çiçekçilikle ilgili her şeyi öğretti. Hatta çiçekçileri gezdirerek nereden alışveriş yapabileceğimizi bile gösterdiler” dedi. İbrahim Niyaz ise çiçekçiliğin hayatlarını güzelleştirme yolunda bir adım olduğunu söyleyerek “İnşaat sektöründe çalıştık ama çiçekçiliğin bize huzur vereceğini ve başarılı olacağımızı düşündük” diye konuştu.

Üniversiteli işsizlere de çare

Meslek Fabrikası üniversiteli işsizlere de çare oluyor. Biri pastacılık diğeri çiçekçilik olmak üzere iki kursu tamamladığını söyleyen Ülkü Deniz iki üniversite bitirmesine rağmen iş bulamadığını dile getirerek şöyle dedi: “Hem pastacılık hem de çiçekçilik üzerine organizasyon şirketi kurdum. Evde pasta yapıp yiyeceğime Büyükşehir Belediyesi sayesinde çalışan, üreten bir Türk kadını oldum.”

Mezunlarımız başarıdan başarıya koşuyor

Profesyonel çiçekçilik kursu eğitmeni Sema Altan, Türkiye'nin en büyük eksikliğinin çiçekçilik sektöründe iyi eğitim veren bir kurumun yokluğu olduğunu dile getirerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu boşluğu doldurdu. Profesyonel anlamda çiçekçi yetiştiriyoruz. Kursumuzdan mezun olup kendi ayakları üzerinde durarak çalışan ve başarılı olan çok sayıda mezunumuz var. Çiçekçiler Odası ve İzmir Ticaret Odası ile birlikte hareket ederek istihdamı arttırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kursiyerler mülakatla seçiliyor

Profesyonel Çiçek Tasarımı kursu 5 hafta sürüyor. Kursta çiçek bakımı, çiçeklerin mitolojik hikayeleri, gelin buketi yapımı, çiçekli gelinlik tasarımı, aranjman hazırlama, masa, mekan ve giriş süslemeleri gibi pek çok konuda eğitim veriliyor. Profesyonel Çiçek Tasarımı kursunu iki yılda 150'nin üzerinde kişi başarıyla tamamladı. Yoğun talep nedeniyle kursiyerler mülakatla seçiliyor ve hobi amacıyla kursa katılmak isteyenler değil sektörde çalışmak isteyenler tercih ediliyor.