Çiçekler, 14 Şubat için toplandı

İzmir Menderes'teki güller 14 Şubat Sevgililer Günü için toplandı, çiçek satıcıları gül ve diğer ilçelerden gelen farklı çiçek türlerini müşterilerine sunmak için soluğu mezatta aldı. Sadece İzmir'den 1,5 milyonun üzerinde gül ve 600 bin de diğer çiçek türünün piyasaya sürüleceği, geçen yıla göre gül fiyatlarının daha yüksek olacağı belirtildi.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi, hem üreticiler hem de çiçek satıcıları hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'deki kesme çiçeğin yüzde 70'lik kısmını karşılayan Menderes'te gül seraları neredeyse boşaldı, çiçek satıcıları farklı çeşitlerdeki çiçekleri almak için mezata koştu. Bu yıl hava sıcaklıklarının dengesiz seyretmesi sebebiyle gül üretiminde düşüş olduğu, bu durumun da fiyatlara yansıyacağı belirtildi. Öte yandan sadece İzmir'den 1,5 milyonun üzerinde gül ve 600 bin de diğer çiçek türünün piyasaya sürüleceği ifade edildi.

"Güller bir ay önce açtı"

14 Şubat öncesi son durum hakkında bilgi veren İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, “Üreticiler, çiçeklerini mezata getirip açık artırma ile çiçekçilere satıyorlar. Fiyatlar ise arz ve talebe göre şekilleniyor. Bu yıl hava sıcaklıklarının farklı seyretmesi nedeniyle şubat ayında açması gereken güller bir ay erken açtı. Dolayısıyla gül konusunda kıtlık yaşıyor gibiyiz ancak bugün görüyoruz ki üreticilerimiz mevsim koşullarına rağmen çok sayıda gül ve diğer çiçek türlerini mezata getirmiş. Bu sevindirici bir durum. Türkiye genelinde 5 milyon, sadece İzmir'den 1,5 milyon ve üzeri gül dalı piyasada olacak. İzmir'den 600 bin dal diğer çiçek türü de yine mezatlarda satılıyor. Sadece bugün 35 bin dal gül mezatta satılacak. Bu, Ege Bölgesinin üretimde ne kadar lider durumda olduğunu gösteriyor. Menderes havzası, özellikle gül konusunda çok ciddi bir üretim bölgesi” dedi.

En çok kırmızı gül tercih ediliyor

Gülün kalitesi ve çeşidine göre fiyatların farklılık göstereceğini söyleyen Kış, “Geçen sene 10, 15, 20 TL arasında gül sattık. Bu sene de aynı olacağını düşünüyoruz. Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediye, gül ve diğer çiçek çeşitleridir. Mutlaka başka alternatifler de olabilir ama eşinizi, sevgilinizi en çok mutlu edecek hediye çiçektir. Herkes kırmızı gül alacak diye bir kaide yok. Kırmızı gül sevmeyen çok müşteri ile karşılaşıyoruz. Onların talepleri doğrultusunda renkli gül çeşitlerimiz bulunuyor. Sarı gül seven var, pembe gül seven var, papatya seven, orkide seven var. Biz hazırlıklarımızı müşterilerimizin taleplerine göre yapıyoruz. Ancak en tercih edilen çiçek yine de kırmızı gül oluyor” diye konuştu. Kış, tüketicilere de, “Tüketicilerin önceden sipariş vermelerini istiyoruz. 14 Şubat'ta çok yoğun olduğumuz için son gün sipariş verenler üzülebilir” diye çağrıda bulundu.

“15-20 TL'ye satmaya çalışacağız”

Mezata ürün getiren üretici Yakup Parıldar, “Bu sene mal daha az. Geçen sene mal fazlaydı, fiyatlar daha ucuzdu” derken, Buca ilçesinden mezata katılan çiçek satıcısı Kenan Nalbant, “Sevgililer Günü için çiçek almak amacıyla mezata geldim. Fiyatlar pahalı geldi. Mevsimsel nedenlerden dolayı fiyatlar yükseldi. Arz az ve talep fazla olduğu için fiyatlar dengesiz. Geçen sene bir dal gülü 10-15 TL'ye satıyorduk. Bu sene herhalde 15-20 liraya satmaya çalışacağız” dedi.

“Reddedilemeyecek hediye”

Mezata katılan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen de, sektör hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Duyguların en iyi ifade edildiği ürün çiçektir. Reddedilemeyecek hediyelerden biridir. Çiçek sektöründe üreticilere fayda sağlayacak bazı konuların da paylaşılması gerekiyor. Kesme çiçek ithalatında aralık, ocak ve şubat aylarında gümrük kotasız ürün geliyor. Bu, yerli üreticiyi olumsuz etkileyen, ürünlerini değerlendirmesine engel olan bir uygulama. Ticaret Bakanlığının gümrüksüz ürün getirmeyi yaz aylarına sarkıtmasının üreticiyi destekleyeceğine inanıyoruz. Ayrıca yüzde 18'lik KDV oranının da indirilmesi gerekiyor.”

Kesme çiçek deposu Menderes

Menderes'in kesme çiçek sektöründe Türkiye'de öncü olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise, “Türkiye'deki kesme çiçeğin yüzde 70'lik kısmını Menderes olarak biz karşılıyoruz. İlçemizde bin 600 dekar alanda yıllık 50 milyon adet karanfil, 25 milyon adet gül yetiştirilmekte. İlçemizdeki seralarda itinayla yetiştirilen çiçekler ülkemizin farklı noktalarına, hatta yurt dışına gönderilmekte. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi olan gül de ilçemizde yer alan seralarda çiçek yetiştiricilerimiz tarafından özenle yetiştirilerek Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu. 2 milyona yakın gülümüz Türkiye'nin her noktasında vatandaşlarla buluştu. Tüm üreticilerimiz hummalı bir çalışma dönemi geçirdi, hepsinin yüreğine sağlık. Böylesine önemli bir tarım ürününü bizlerle buluşturdukları ve ülke ekonomisine katkı sağladıkları için üreticilerimize teşekkür ederim” dedi.