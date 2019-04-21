İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çiçekler şehit ailelerine

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kendisini kutlamak amacıyla gönderilen çiçekleri şehit aileleri ile paylaştı.



Yerel seçimlerden sonra belediye başkanlarının odaları adeta çiçek bahçesine döndü. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da bu başkanlardan birisi oldu. Ancak Başkan Çalkaya, gelen çiçekleri farklı bir şekilde değerlendirme kararı adı. Kendisine gelen çiçekleri şehit ailelerine gönderen Fatma Çalkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Belediye başkanı seçilmemden dolayı tebriklerini ileten ve çiçek gönderme nezaketinde bulunan tüm dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ancak kendilerinin de anlayışla karşılayacağına inandığım için bu çiçekleri Balçova'da yaşayan şehit ailelerimiz ile paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım gelen çiçekleri, bu ülke için canını feda etmiş kahramanlarımızın ailelerine tek tek ulaştırmaya başladı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onlarla sürekli iletişim içinde olacağız. Onların her isteği bizim için her zaman en öncelikli konu olacaktır” dedi.



"Çiçekçi esnafını korumalıyız"


Çiçek üretiminin ve ticaretinin Balçova için önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Çalkaya, “Her seçimden sonra 'çiçek mi gönderilsin, vakıflara bağış mı yapılsın?' tartışması çıkıyor. Çok zor şartlarda üretim ve ticaret yapan çiçekçi esnafını korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden farklı bir yol izlemek istedik. Hem şehit ailelerimizin yanlarında olduğumuzu tekrar hatırlatmak hem de az da olsa mutluluklarına vesile olmak istedik. Balçova Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerinin ve kahraman gazilerimizin yanında olacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.