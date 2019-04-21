Çiçekler şehit ailelerine

Yerel seçimlerden sonra belediye başkanlarının odaları adeta çiçek bahçesine döndü. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da bu başkanlardan birisi oldu. Ancak Başkan Çalkaya, gelen çiçekleri farklı bir şekilde değerlendirme kararı adı. Kendisine gelen çiçekleri şehit ailelerine gönderen Fatma Çalkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Belediye başkanı seçilmemden dolayı tebriklerini ileten ve çiçek gönderme nezaketinde bulunan tüm dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ancak kendilerinin de anlayışla karşılayacağına inandığım için bu çiçekleri Balçova'da yaşayan şehit ailelerimiz ile paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım gelen çiçekleri, bu ülke için canını feda etmiş kahramanlarımızın ailelerine tek tek ulaştırmaya başladı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da onlarla sürekli iletişim içinde olacağız. Onların her isteği bizim için her zaman en öncelikli konu olacaktır” dedi.

"Çiçekçi esnafını korumalıyız"

Çiçek üretiminin ve ticaretinin Balçova için önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Çalkaya, “Her seçimden sonra 'çiçek mi gönderilsin, vakıflara bağış mı yapılsın?' tartışması çıkıyor. Çok zor şartlarda üretim ve ticaret yapan çiçekçi esnafını korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden farklı bir yol izlemek istedik. Hem şehit ailelerimizin yanlarında olduğumuzu tekrar hatırlatmak hem de az da olsa mutluluklarına vesile olmak istedik. Balçova Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerinin ve kahraman gazilerimizin yanında olacak” diye konuştu.