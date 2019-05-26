Çiftlerde HPV alarmı

Dr. Evren Işık, virüsten korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Cinsel temasın yanı sıra toplu kullanılan tuvaletlerden de bulaşabilen HPV'nin bazı vakalarda 5-10 yıl dahi sürebilen kuluçka döneminin ardından kendini gösterdiğini anlatan Op. Dr. Işık, "Virüsün yaşaması için mutlaka bir hücreye ihtiyacı var. Hücre içerisine entegre olan ve hücre ile birlikte çoğalarak yaşamını devam ettiren virüs, tensel temas yoluyla ya da sirkülasyonu yüksek toplu kullanılan yerlerdeki tuvaletlerden anlık olarak bulaşıyor. Virüs vücuda girdikten sonra, cilt altı dokudaki yağ hücrelerinde uzun süre canlı bir şekilde kalabiliyor. Bu dönemde kendini çoğaltabiliyor veya farklı hücrelere atlayabiliyor. Bu kuluçka döneminde herhangi bir semptom vermeyen virüs, kuluçka dönemini tamamladıktan sonra aktif döneme geçiyor ve cilt altı dokudan cilde doğru ilerleyerek halk arasında siğil diye bilinen küçük, mor renkte hızlı büyüyen lezyonlar oluşturuyor" dedi.

"Eşinizin hayatını riske atmayın"

Erkeklerdeki siğillerin kolaylıkla fark edilebildiğini ve erkeklerin kendi genital organını muayene etmesinin daha kolay olduğunu dile getiren Op. Dr. Işık, "Siğiller, görünür hale geldikten sonra erkek bulaştırıcı özellik kazanıyor ve HPV'yi kolay bir şekilde partnerine bulaştırabiliyor. Bu nedenle erkeklerin doktora başvurup genital bölgedeki siğilleri tedavi ettirmesi zorunludur. Bir adet lezyonun uzaklaştırılması, lokal anestezi altında basit bir müdahale ile yaklaşık olarak 5-10 dakika içerisinde yapılabilirken, lezyon sayısı çok fazla ise ameliyathane koşullarında ve anestezi altında operasyon yapılması gerekiyor. Ardından alınan parçalar patolojik incelemeye gönderiliyor. İnceleme sonucunda lezyonun genital siğil olduğu tespit edilirse mutlaka kişinin partnerine de bilgi verilmesi ve partnerinin de kadın hastalıkları muayenesine yönlendirilmesi gerekiyor. Erkekteki siğiller milimetrik dahi olsa partneri için tedavi edilmedir, çünkü uzun dönemde kadınlarda rahim ağzı kanserine kadar gidebilen kötü sonuçlar doğurabilir. Tedaviyi aksatan erkekler partnerini tehlikeye atarken, zamanında tedavi olan erkekler partnerinin hayatını kurtarabilir" diye konuştu.

Kadınlarda fark edilmesi zor

HPV'ye bağlı lezyonların kadınlarda fark edilmesinin daha zor olduğunu vurgulayan Op. Dr. Işık, "Kadın genital organları girintili bir yapıya sahip olduğu için, özellikle vajinal boşluk ya da rahim ağzı içerisinde böyle bir oluşum varsa, ne yazık ki o bölgedeki değişimler kadının kendisi tarafından görülemiyor. Kadınların bu anlamda mutlaka kadın hastalıkları doktoruna başvurması ve rahim ağzı bölgesi için detaylı muayene yaptırması gerekiyor. Smear testiyle HPV virüsünün rahim ağzı bölgesinde değişiklik yapıp yapmadığı net olarak tespit edilebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Aşı çalışmaları tamamlandı

HPV'den korunmanın en kolay yolunun tek eşlilik olduğunu belirten ve halka açık tuvaletlerin dikkatli kullanılmasını öneren Op. Dr. Işık, Avrupa ve Amerika'da virüse karşı aşı çalışmaları yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Birçok doktorun ortak görüşü ile 'madem virüsün bulaşması bu kadar kolay oluyor, biz 8-10 yaş aralığındaki erkekleri ve kızları aşılayıp kontrol altına alalım' mantığı gelişti ve bununla ilgili aşı çalışmaları tamamlandı. Bu aşılar yakın zamanda hem erkek hem de kız çocuklarının aşı takvimi içerisine girebilir."