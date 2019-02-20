Ciğeri düzgün ve iyi bir ateşte pişirmek önemli

İzmir Bayraklı'da bulunan ve Türkiye genelinde birçok şubesiyle hizmet veren Mersinli Ciğerci Apo işletmesinin sahibi Ali Bektaş, ciğer, et ve kebap çeşitlerinin inceliklerinden bahsetti. Ciğer denilince İzmir'de ilk akla gelen mekanlardan olduklarını belirten Bektaş, "Ciğeri konu alırsak, içerisinde yüksek protein, B vitamini, bağışıklık desteği ve hastalıklara karşı mücadele de önemli rol oynayan besin kaynağı barındırıyor. Ciğerin kesiminden pişirilmesine kadar olan süreçte detaylı bir incelik yatıyor" dedi.

Özellikle erkek kuzu ciğeri kullandıklarını belirten Bektaş, ciğeri Güney Doğu Anadolu bölgesinden tedarik ettiklerini söyledi. Ciğerin pişirilme aşamasında harlı ve iyi ateşte pişirilmesi gerektiğini söyleyen Bektaş, kullandıkları kömürleri yurt dışından tedarik ettiklerini belirtti.

İnsan vücudunun protein eksikliğini ve vitamin ihtiyacını karşılayabilmesi için haftada en az bir öğün yenilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Bektaş, "Ciğer ve etin pişirilmesi titizlik ve ustalık gerektiren bir süreçtir. Bizim firmamızda çalışan ustalarımız uzun yıllardır kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz kişiler, bu yüzden kaliteli ve lezzetli ürünler çıkartmaya devam ediyoruz" dedi.

Açıldığı günden beri büyük ilgi ve talep gören Ali Bektaş'ın iş yeri, İzmir'de ciğer ve ızgara denilince ilk akla gelen mekanlardan olmaya devam ediyor. Sundukları lezzetli ızgara çeşitlerinin yanı sıra; geniş bir ikram ve meze çeşitlerinin olduğunu söyleyen Bektaş, "Ciğer ve et çeşitlerimizi 13 çeşit meze ve salata ile servis ediyoruz. Mersin yöresine özgün bu meze ve salatalarımız menülerimiz kadar talep görüyor" dedi.