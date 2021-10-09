Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Deresi rehabilite ediyor

Derelerdeki periyodik temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdüren İZSU, Büyük Çiğli Deresi Kıyı Düzenleme Projesi kapsamında Çiğli'nin Ataşehir mahallesindeki AOSB Deresi'nin yatağında kapsamlı bir iyileştirme projesi uyguluyor. 3 milyon 150 bin TL tutarında yatırımla 3 etap halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında AOSB deresinde kara ile denizin buluştuğu alanlarda dere ıslahı ile birlikte zemin iyileştirmesi ve peyzaj düzenlemesi yapılıyor.

1. etap çalışmalar kapsamında 900 metrelik eski taş duvarlar yenilenerek yapılan dekoratif korkuluk imalatı ile vatandaşlar için daha güvenli bir alan oluşturuldu. Alanda yürüyüş, koşu parkuru ve yol aydınlatması sağlanarak dere paralelinde kentlilerin günün her saatinde faydalanabileceği modern bir yaşam alanı inşa edildi.

Ekolojik yaşam canlanacak

Devam eden 2. ve 3. etap çalışmaları kapsamında ise bölgedeki taşkın riskini en aza indirgeyecek tarama çalışmaları gerçekleştirilerek dere yatağından yaklaşık 95 bin metreküp dip çamuru çıkarılacak. 35 bin metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalar dere yatağındaki karasallaşmayı yok ederek bölgeye körfezden temiz su sirkülasyonu da sağlayacak. Böylelikle bölgedeki sucul yaşam ve canlı popülasyonu da artacak.

Yıldız: “Güvenli, dirençli dere yatağı elde etmiş olacağız”

İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Bakım Onarım Şube Müdürü Onur Emrah Yıldız, “Çiğli Ataşehir Mahallesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi dere yatağı, İzmir'deki kuru dere yataklarının aksine sulak bir alan olmasından dolayı özel bir konuma sahip. Burada sadece dere ıslahı değil, bunun yanında zemin iyileştirmesi ve peyzaj düzenlemesi ile birlikte üç etaplı çalışma başlattık. Birinci etap çalışmalarımız bitti, çalışmalar kapsamında yerleşme alanına yakın dere sol güzergahında üzerindeki eski taş duvarları yenileyip, taşkın kotuna göre yükselttik. Ardından 900 metre uzunluğunda yürüyüş koşu yolları ile birlikte yayaların can ve mal güvenliğini tahsis edecek, alana özgü dekoratif korkuluklarla beraber, günün her saatinde kentlilerimizin burayı kullanması için enerji sarfiyatı düşük aydınlatmalarla birlikte birinci etap çalışmalarını tamamladık. İkinci etap çalışmalarımızda ise yaklaşık olarak 35 bin metrekarelik sulak alanda karasallaşmanın başladığını gördük. Bunu yok etmek, burada iklim krizinden kaynaklı kısa süreli ve çok şiddetli yağışlarda, güvenli ve dirençli bir dere yatağı elde edebilmek adına tamamını idaremizin imkanları dahilinde yaklaşık 100 bin metreküplük çamur tarama işlemine başladık. Tamamını kendi imkanlarımızla yaptık. Üçüncü etap çalışmalarında ise birinci etapla koordineli olacak şekilde, taş duvarları yenileyip, dekoratif korkuluklar ve aydınlatmalarla birlikte bu çalışmaları bitireceğiz. Tüm çalışmalar neticesinde dere yatağımızın ıslahı ile karasallaşmayı yok ederek sucul yaşamı, canlı popülasyonunun yaşam kalitesini artırmaya yönelik tarama da elde etmiş olacağız. Bize iklim krizinden kaynaklı çok kısa süreli ve şiddetli yağışlarda güvenli, dirençli dere yatağı elde etmiş olacağız. Alandaki yürüyüş ve koşu yolları, peyzaj ile birlikte bölge sakinleri başta olmak üzere tüm kentlilerimize alternatif bir yaşam alanı sunmuş olacağız” dedi ve daha sağlıklı ve temiz bir çevre için vatandaşlardan dere yataklarına çöp atmamaları konusunda ricada bulundu.