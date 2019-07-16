Çiğli, Badminton'da madalyaya doydu

İzmir'de, Buca Afetevleri Spor Salonunda düzenlenen İzmir Badminton Şampiyonasına Çiğli Belediyesi Badminton Takımı damga vurdu.

İzmir Badminton Şampiyonası, 11-12 Temmuz tarihlerinde Buca Afetevleri Spor Salonunda yapıldı. Turnuvada, Çiğli Belediyesi Badminton Takımı başarısıyla dikkat çekti. 13 yaş altı bayanlar kategorisinde mücadele eden Büşra Bayar, İzmir ikinciliğini elde ederken, Ceyda Öncü ve Nisa Köse üçüncülüğü paylaştı. 13 yaş altı erkekler kategorisinde ter döken Efe Şıvgın ikinci, Kaan Yıldız turnuvayı üçüncülükle tamamladı. 17 yaş altı kategorisinde yarışan Ümran Ada Öz ve Damla Derin kendi klasmanlarında üçüncülüğü paylaştı. Büyükler kategorisinde boy gösteren milli sporcu Ezgi Göktürk ise şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmaya 10 kişilik sporcu ekibiyle katılan Çiğli Belediyesi Badminton Takımı, çekişmeli geçen müsabakalar genelinde kazandığı 8 madalya ile Çiğli'nin gururu oldu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm takımı kutlayarak, başarı dileklerini iletti. Başkan Gümrükçü, "Takımımız bizi gururlandırdı. İzmir'in en iyi takımlarından birine sahibiz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum" dedi.