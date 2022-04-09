Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'den greve ilişkin açıklama geldi

"Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz" diyen Gümrükçü, sendikanın teklifleri kabul etmediğini anlatarak, "Aynı sendika, daha dün İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.

Çiğli Belediyesinin şirketi Çibel A.Ş. ile işçilerin bağlı bulunduğu Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren, 829 işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinden anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine işçiler greve çıktı.

Konuyla ilgili Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den bir açıklama geldi. Gümrükçü, “SODEMSEN ile belediyemizde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şubesi arasında uzun zamandır devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamıştır. Bunun sonucunda Çiğli Belediyesi emekçileri, grev kararı almıştır. Aşağıda açıklayacağımız belediyemizin sözleşme teklifinin, kamuoyuna ‘sefalet ücreti' olarak anlatılması ve sözleşmeye dair yorum yapanlar için açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklama bir ön bilgilendirme amaçlıdır” dedi.

"Yaptığımız teklifin sonucunda Çiğli Belediyesi'nde ortalama maaş 11 bin TL olacaktır"

Gümrükçü, Çiğli Belediyesi ÇİBEL şirketinde hali hazırda en düşük işçi maaşının net 6 bin TL olduğunu, bu maaşa ise net 2 bin 137 TL artış önerildiğini söyledi.

Başkan Gümrükçü, “Böylece en düşük işçi maaşı ortalama net 8 bin 137 TL olmaktadır. Buna yıllık ikramiye ve yan haklar da dahil edildiğinde net 9 bin 700 TL olmaktadır. En yüksek grubun işçi maaşı ise hali hazırda net 8 bin TL'dir. Bu maaşa net 2 bin TL artış önerilmektedir. Böylece en yüksek grubun işçi maaşı ortalama net 10 bin TL olmaktadır. Bu rakama yıllık ikramiye ve yan haklar dahil edildiğinde net 11 bin 900 TL olmaktadır. Sonuç olarak yaptığımız teklifin sonucunda Çiğli Belediyesi'nde ortalama maaş 11 bin TL olacaktır” dedi.

“Aynı sendika, daha dün İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza attı”

Utku Gümrükçü, “Belediye tarafınca ikinci yıl ücret zammı için de, her türlü risk göze alınarak enflasyon (TÜFE) önerilmiştir. Buna karşın sendika, (ÜFE+TÜFE)/2+2 şeklinde, farklı bir formülasyon önermektedir. Bugünün koşullarında enflasyon (TÜFE) yüzde 61 iken sendikanın önerdiği formül yüzde 90'a denk gelmektedir. Bu teklifle, Çiğli Belediyesinde 2023 yılı için ortalama maaş yaklaşık 20 bin TL civarına tekabül etmektedir. Aynı sendika, daha dün (8 Nisan), İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür” şeklinde konuştu.

"Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz"

“Bugüne dek pandemi koşulları ve ardından yaşanan ekonomik krize rağmen hizmetlerimizi ve emekçilerimizin ödemelerini hiçbir zaman aksatmadık” diyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

“Evet, ülkemizde her geçen gün derinleşen ekonomik kriz olduğu bir gerçektir; fakat bu enflasyonist ortamın ve krizin sorumlusu Çiğli Belediyesi değildir. Unutulmamalıdır ki ekonomik kriz, bütün kurumları etkilemektedir. Emekçilerimiz gibi Çiğli Belediyesi de mağdur olan taraftır. Çiğli halkının, tarafımıza vermiş olduğu yetki çerçevesinde geçmişten gelen yüklü borçlara, iller bankasından her ay yapılan yaklaşık yüzde 40 kesintiye rağmen tasarruf tedbirleri uygulayarak ve gelir artırıcı çalışmalarla kamu görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bütün bunların yanında krizle birlikte belediyemizin giderleri de artmasına rağmen masadan kalkan taraf olmamaya özen gösterdik ve öyle de oldu. Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikasının (SODEMSEN) yetkilileri ve şirket yöneticilerimizin bütün iyi niyet ve çabalarına rağmen bu duruma gelmesine üzüldüğümü belirtmek isterim. Çiğli emekçisi de Çiğli halkı da kıymetlimizdir. Pandemi döneminde olduğu gibi iki elin parmaklarını geçmeyen Çiğli dışından gelen şebekeyi de yandaş basın ile iş birliği içinde olanları da biliyoruz. Değişime direnenleri de kurumumuz içinde feodal ilişkileri kullanmaya çalışanları da biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz.”

"Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin güzel Çiğlimizi karıştırmalarına izin vermeyin"

Gümrükçü, şöyle devam etti:

“Bu kenti sırtında taşıyanları da bu kentin sırtından geçinenleri de biliyoruz. Biz kenti sırtında taşıyanlarız ve bu bilinçle sabahın altısında bizimle mesaiye başlayan emekçilerimizin hakkını teslim ediyoruz. Siyaseten zarar vereceğini düşünenler bilsinler ki seçim arifesini fırsat bilerek yapacakları ile Çiğli halkına ve emekçilerine zarar vermelerine asla izin vermeyeceğiz. Çiğli Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyorum ki; alın teri ve emek bizler için kutsaldır. İşine sahip çıkan, emeğiyle çalışıp, Çiğli halkına hizmet eden hiçbir arkadaşımızın kaygılanmasına gerek yoktur. Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin güzel Çiğlimizi karıştırmalarına izin vermeyin. Halkımız da verdiğimiz sözlerden geri adım atmayacağımıza emin olmalıdır. Çiğli halkından grev günlerinde yaşanacak aksaklıklar nedeniyle anlayış beklediğimi belirterek hak arama mücadelesi veren sendikalardan da bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini talep ediyorum.”