Çiğli Belediyesi atık pil toplamada İzmir üçüncüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) iş birliğinde, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen atık pil Toplama kampanyasında Çiğli Belediyesi, ilçeler bazında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe belediyeleri tarafından her yıl çevre haftasında düzenlenen atık pil toplama kampanyası sonuçlandı. Çiğli Belediyesi, çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri ve Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi kategorilerinde gerçekleştirilen kampanyada ilçeler bazında Konak ve Karşıyaka Belediyesi'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Atık pillerin gelişigüzel atılması nedeniyle civa, kadminyum ve kurşun gibi ağır metallerin serbestçe dolaşması sonucu doğal kaynakların kirlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanan kampanya kapsamında toplam 435,6 ton atık pil toplandı.

Başkan Gümrükçü: “Temiz Çiğli, temiz gelecek”

Doğayı kimyasal atıklara karşı korumanın önemine vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kimyasal içeren atıkların kontrolsüz bir şekilde doğal kaynaklara karışması kısa ve uzun vadede hastalıklı bir topluma yol açacaktır. Büyükşehir Belediyemizin bu doğrultuda başlattığı atık pil toplama kampanyasına Çiğli ilçesi olarak elimizden geldiğince destek verdik. Kampanya sonucunda 30 ilçe arasından ilk üçte yer almak bizi ayrıca mutlu etti. Çocuklarımıza sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak hepimizin öncelikli görevi. Çiğlili hemşehrilerimiz ve kentimizin diğer paydaşlarıyla birlikte Çiğlimizin havasını, suyunu, yeşilini ve diğer doğal güzelliklerini korumaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.