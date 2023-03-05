Çiğli Belediyesi Avrupa'dan üst üste 4. kez ödülle döndü

Çiğli Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Strazburg'da düzenlenen organizasyonda üst üste 4. yıl “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti” unvanını almaya hak kazandı.

Açılış konuşmasını Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori'nin yaptığı bu yılki organizasyon, “Çevrenin Korunması için Yerel Yönetimler Harekete Geçiyor” temasıyla düzenlendi. 17 farklı ülkeden 53 başvurunun yapıldığı organizasyonda 21 belediyenin başvurusu kabul edildi. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hayata geçirdiği çalışmalar ile başvurusu kabul edilenler arasında yer alan Çiğli Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti” unvanını üst üste 4 yılda ülkemize getirerek büyük bir başarıya imza attı. Çiğli Belediyesi adına ödülü Başkan Utku Gümrükçü aldı.

Çiğli'nin 4 projesi İyi Örnekler kitapçığına girdi

Çiğli Belediyesi'nin paydaşı olduğu Karbon Envanteri, Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda, Gelecek İçin Yelken Açıyoruz ve İzmir Su Çalıştayı projeleri Avrupa Konseyi tarafından her yıl organizasyona katılan belediyelere dağıtılmak üzere yayınlanan İyi Örnekler kitapçığında yer aldı. Avrupa'dan katılan yerel yöneticilerle iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Gümrükçü, Karbon Envanteri, Yaşasın Gediz Temiz Su Temiz Gıda, Gelecek İçin Yelken Açıyoruz ve İzmir Su Çalıştayı projelerinin hedefleri ve gelinen noktalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Pembe Misafirler” belgeseli alkış topladı

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki ilk flamingo belgeseli olan “Pembe Misafirler” belgeselinin fragmanı da Avrupa Konseyi organizasyonunda gösterildi. Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingoları, yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası'nın büyüleyici doğal güzelliğini anlatan belgesel katılımcıların beğenisini topladı.

“Uluslararası değerlere sahip çıkacağız”

Konuşmasına meydana gelen depremle ilgili dayanışma duygularını paylaşan Genel Sekreter Mathieu Mori'ye teşekkür ederek başlayan Başkan Utku Gümrükçü, “Ülkemizde meydana gelen depremle ilgili dayanışma duygularını bizlerle paylaşan Mathieu Mori ve katılımcı belediyelere şükranlarımı sunuyorum. Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarının başında gelen bu yapı içerisinde yer almaktan ve üst üste 4 yıl ödüle layık görülmekten ötürü mutlu ve gururluyuz. Dünyanın farklı noktalarında meydana gelen deprem, sel ve orman yangını gibi doğal afetler ile küresel ısınma, kuraklık ve insanlığı derinden sarsan pandemi süreci Avrupa Konseyi organizasyonunun son iki yılki temasının ne kadar hayati olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak, bu istikamette hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle ilgili bir sunum yaptık. Çalışmalarımızın içeriğini, son durumunu ve hedeflerini paylaştık. 2021 yılında layık görüldüğümüz Avrupa Spor Kenti ve Avrupa Diploması ödülleriyle birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana uluslararası mecrada 6. ödülü kentimize kazandırdık. Avrupa'nın bir parçası olmaya ve uluslararası değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aldığımız bu ödülü değerli çalışma arkadaşlarıma ve hiçbir zaman desteğini bizlerden esirgemeyen çok kıymetli Çiğli halkına armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.