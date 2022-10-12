Çiğli Belediyesi Çocuk Atölyesi son etkinliğini düzenledi

Çocukların merak duygusunu destekleyen, sorgulamaya dayalı, eğlenceli, yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi sunan çocuk atölyeleri, düzenlenen son etkinlikle tamamlandı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyelerde; bilimsel deney, drama, ritim, doğa ve ekolojik beslenme gibi birçok farklı tema ele alındı. 13 hafta boyunca devam eden etkinliklere beş yüze yakın çocuk katılım sağladı.

Başkan Gümrükçü: “Çocukların mutlu olduğu bir kent oluşturacağız”

Çocuk atölyelerinin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Doğru eğitim programları ile inanıyorum ki bu çocukların içinden kentimizi ve ülkemizi yönetecek liderler çıkacaktır. Çiğli Belediyesi olarak, Çocuk Hakları Birimimizi kurduk ve çalışmalarımızı aktif olarak sürdürüyoruz; ayrıca kentimizin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararları alırken Çiğli Kent Konseyi Çocuk Meclisimizin görüşlerinden yararlanıyoruz. İlçemizde yaşayan 46 bin çocuğumuza temas eden bir yerel yönetim anlayışı ortaya koyma çabasındayız. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve yaşamaktan keyif aldığı bir kent oluşturmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.