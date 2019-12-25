Çiğli Belediyesi çocuk tiyatrosu mahallelerde

Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatro ekibi ve 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' gönüllüleri, İzmir'in farklı ilçelerine giderek mahallelerde daha önce hiç tiyatro oyunu izlememiş çocuklarla buluşuyor.

Sağlıklı yaşamın öneminin anlatıldığı 'Mikropsuz Bir Hayat' isimli tek perdelik müzikli çocuk oyunu, uzak mahallelerdeki çocuklarla buluşuyor. Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Üzeyir Tavuş'un yazıp yönettiği oyun, çocuklar tarafından büyük heyecanla izleniyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hem eğlendirici hem düşündürücü hem de bilgi verici çocuk oyununu mümkün olduğunca çok çocuğa izletmek istediklerini söyleyerek, "Çocuklarımızı sanatla buluşturmak, onların kültür ve sanat gelişimlerine katkıda bulunmak bizim için önemli. Tiyatro ekibimizi çeşitli ilçelerde bulunan köylerde çocuklarla buluşturuyoruz" dedi.

Yönetmen Üzeyir Tavuş da, çocukların her noktada sanatla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, “Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü sosyal sorumluluk ve sanat projelerine önem veren bir başkan. Çiğli de olduğu gibi ulaşabildiğimiz her noktada çocuklar sanatla buluşmaya devam edecek. Bizler köylerde çocuklarla buluşmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz.” dedi.

Öte yandan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hiç tiyatro oyunu izlememiş çocuklarla Bayındır'ın Yusuflu ve Sarıyurt mahallelerinde buluşan gönüllüler, oyun sonrası tüm çocuklara; bere, atkı, eldiven, bot ve çeşitli hediyeler dağıttı. Dünyayı Güzellik Kurtaracak gönüllüleri ekibi kurucusu Şule Güloğulları da, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte en ücra noktalardaki köylerimizde çocuklarla buluşup harika dakikalar geçiriyoruz. Hep birlikte gönüllük esnasına dayanan gücümüzle projelerimizi devam ettiriyoruz. Katılmak isteyen gönüllü arkadaşlarımızı aramızda görmek isteriz" diye ifade etti.