Çiğli Belediyesi depremzedelerin konaklama ihtiyacı için harekete geçti

Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden İzmir'e gelmek isteyen depremzedelerin konaklama ihtiyacına alternatif çözümler üretmek adına emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evsiz kalan vatandaşlar için harekete geçti. Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve emlak sektörü temsilcileri katıldı. Katılımcılara deprem bölgesinden edindiği veriler ve Çiğli Belediyesi'nin devam eden dayanışma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Utku Gümrükçü, emlakçıların konaklama ihtiyacıyla ilgili önerilerini tek tek dinleyerek notlar aldı.

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Ülkece bir yandan acımızı yaşarken, diğer yandan da yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Beşinci gün itibarıyla deprem bölgesinden İzmir'e gelmek için yalnızca bize ulaşan 100'ün üzerinde yurttaşımız oldu. Depremzedelerimizi taşıyan uçak ve gemiler de düşünüldüğünde ciddi bir nüfus hareketliliğinin yaşanacağı öngörülüyor. Bu noktada geç kalmadan konaklama ihtiyacına alternatif çözümler üretmek adına sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

“Z değil A kuşağı, yani Atatürk kuşağı”

Dayanışma çalışmalarına katılan gençlerden övgü dolu sözlerle bahseden Gümrükçü, “Gençlerimiz başlattığımız dayanışma kampanyasına ilk günden itibaren dört elle sarılmış durumda. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Vakit kaybetmemek için yemek dahi yemek istemiyorlar. Hep denir ya Z kuşağı diye; Z değil A kuşağı yani Atatürk kuşağı bu gençler. Onlarda gördüğümüz aidiyet, sorumluluk, dayanışma bilinci ve çalışma azmi bizleri çok daha fazla motive ediyor. Kamu kurumları, sivil toplum, sektör temsilcileri ve gençlerimizle birlikte hareket ederek İzmir'de misafir edeceğimiz yurttaşımızın her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenip, hiç kimseyi yalnız ve çaresiz hissettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dayanışma içinde olacağız”

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise, “Ülkece zorlu günlerden geçiyoruz. Büyük bir acı içerisindeyiz. Deprem bölgesinden gelen haberler şehirlerimizde çok ciddi yıkımlar olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum önemli bir konaklama ihtiyacı doğacağını gösteriyor. Bizler taşın altına elimizi koymaya hazırız. Sorumluluk alarak böyle bir toplantı düzenlediği için Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.