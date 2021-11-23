Çiğli Belediyesi dünya klasiklerini okurlarla buluşturuyor

İlk olarak, Rus yazar Grigory Petkov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı 6 bin adet basımı gerçekleştirilerek yayımlandı.

Kültür-sanat ve edebiyat alanında hayata geçirdiği hizmet ve etkinliklerle dikkat çeken Çiğli Belediyesi, telif süresi dolmuş dünya klasiklerini edebiyatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk etapta 6 bin adet basılarak yayımlanan Rus yazar Grigory Petkov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Çiğli'deki okullara ve öğretmenlere dağıtılacak. Belediye yetkilileri, ilerleyen süreçte, Sabahattin Ali ve ülkemizin önde gelen diğer yazarlarının kitaplarının da yayımlanacağını açıkladı.

Atatürk'ün tavsiye ettiği kitap

Türkçe'ye ilk kez 1928 yılında çevrilen ve Atatürk'ün tavsiyesiyle köy okulları ve harp okullarında okutulan Grigory Petkov'un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabı, bir bataklıklar ülkesinin, tüm toplum dinamiklerinin harekete geçmesiyle nasıl beyaz zambaklar ülkesine dönüştüğünü; kültürü, sanayisi ve eğitimiyle nasıl yeniden kurulduğu anlatılıyor.

Başkan Gümrükçü: "Kitap olmadan gelişme olmaz"

Kitap ile arasında mesafe olan toplumların gelişime de uzak olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Toplumların gelişimi açısından yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, biz de alt yapı ve üst yapı çalışmaları gibi temel hizmetlerimizin yanı sıra kültür-sanat ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla toplumumuzun okuma alışkanlığını güçlendirecek bir uygulama başlattık. İlk olarak, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesiyle okullarda okutulan Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabının 6 bin adet basımını gerçekleştirdik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullara ve öğretmenlerimize dağıtacağız. Uygulamamız başka yazarlar ve eserler ile devam edecek” dedi.