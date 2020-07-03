Çiğli Belediyesi evde temizlik projesi yeniden başladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlili hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çiğli'de ikamet eden kimsesiz, bakıma muhtaç, engelli ve 65 yaş ve üstü tek yada çift yaşayan vatandaşlara verilen evde temizlik hizmeti kaldığı yerden devam ediyor. Evde temizlik projesinden yararlanmak için Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapılıyor. Belediyeden giden öncü ekip öncelikle hanede yaşayan vatandaşların acil durumlarının tespitini yaparak eksiklerin giderilmesini sağlıyor. Ardından dört kişiden oluşan temizlik ekibi, evde kapsamlı temizlik yapmak üzere vatandaşlardan randevu alıyor.

Köşe bucak temizlik

Temizlik maddeleri, araç gereçleri ve elektrik süpürgeleriyle temizliğe giden ekip, gittikleri evlerde köşe bucak temizlik yapıyor. Evlerinin her yerinde detaylı temizlik yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Utku Gümrükçü ve çalışanlara teşekkürlerini iletiyorlar.

“Her zaman vatandaşımızın yanındayız”

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla her zaman vatandaşının yanında olan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli'de yaşayan hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu. Kendi ev işlerini göremeyecek durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Kimsesiz, bakıma muhtaç, engelli ve yaş almış büyüklerimizin yanındayız. Öncelikle bu vatandaşlarımızın evlerine giderek tekerlekli sandalye ve benzeri acil ihtiyaçlarını belirliyoruz ve sorunlarını çözüyoruz. Daha sonra belirlenen plan çerçevesinde düzenli periyotlarla evlere giderek detaylı temizlik yapıyoruz. Biz Çiğli için çalışıyoruz ve her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.