Çiğli Belediyesi ile ÇEKOOP iş birliği protokolü imzaladı

Atık toplama ve geri dönüşüm çalışmalarını titizlikle sürdüren Çiğli Belediyesi, atık ilaçların doğaya karışmadan bertaraf edilmesine yönelik önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. ÇEKOOP ile imzalanan “Atık İlaçların Kaynağında Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Protokolü” kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yer alan gönüllü eczanelere 29222 Sayılı Atık Getirme Merkezi Tebliğine ve Sıfır Atık Yönetmeliği'nin 14/3 maddesine istinaden paslanmaz, metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenebilir, yüklenmesi kolay ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanları bırakılacak. ÇEKOOP yetkilileri, projeye gönüllü olarak destek sağlayacak olan eczaneler ile iletişime geçerek konuyla ilgili bilgilendirme ve eğitimler düzenleyecek.

Atık ilaçların kaydı tutulacak

Vatandaşlar, evlerindeki son kullanım süresi dolmuş veya kullanım yönünden sakınca doğuracak ilaçları gönüllü eczanelerdeki bu biriktirme alanlarına atabilecek. Eczanelerde biriken ilaçlar görevli ekipler tarafından belirli aralıklarla teslim tutanağı karşılığında toplanacak. Teslim alınan atık ilaçların ağırlığı ve teslim eden eczane bilgilerinin bulunduğu tutanak 3 nüsha halinde taraflarda bulunacak.

Başkan Gümrükçü: “İnsani sorumluluğumuz”

Çiğli'nin doğasını korumak adına çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çevre kirliliğiyle mücadele yalnızca belediyecilik değil insani sorumluluğumuz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Çiğli bırakma motivasyonuyla hizmet ve projeler üretiyoruz. Son olarak, ÇEKOOP ile iş birliği protokolü imzaladık. Hayata geçireceğimiz çalışmalar doğrultusunda atık ilaçların, Çiğlimizin havasını, toprağını, yer altı ve yer üstü sularını kirletmesine, yaratacağı koku ve gürültü ile çevre ve insan sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğiz. Projemize paydaşlık yapan ÇEKOOP'a ve destek olan gönüllü eczacılarımıza teşekkür ediyorum. Uygulamamızın yaygınlaşması için ilçemizde bulunan tüm eczaneleri projemize dahil olmaya davet ediyorum” dedi.