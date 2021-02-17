Çiğli Belediyesi ile İKÇÜ'den ortak çalıştay

Çiğli Belediyesi tarafından, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu'nun katkılarıyla 18-19 Şubat tarihlerinde online olarak Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlenecek.

“Farklı bir yol, farkında ol” sloganıyla gerçekleştirilecek çalıştaya, çeşitli meslek gruplarından üyeler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, klinisyenler ve akademisyenler katılım gösterecek. İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde bağımlılıkla mücadele alanında çalışmalarda bulunmuş uzman ve akademisyenler; madde bağımlılığı, ilişki bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı üzerine sunum yapacak. Çalıştay katılımcıları söz konusu konularla ilgili uzman ve akademisyenlere soru sorarak, önerilerini dile getirebilecek. Çalıştayın ikinci gününde ise davetlilerin deyer alacağı atölye çalışması yapılarak Yerel Eylem Planı hazırlanacak.

Gümrükçü: “Bütünsel ve kalıcı çözümler üreteceğiz"

Toplum sağlığı için bağımlılıkla mücadelenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Katip Çelebi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bu çalıştayı organize edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz tüm hizmet ve projelerde olduğu gibi bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızda da bilimi referans aldık. Bu doğrultuda üniversitelerin, merkezi yönetim organlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve emniyet teşkilatının bir araya gelerek bütünsel ve kalıcı çözümler üretmesi adına bu çalıştayı düzenleyeceğiz. Çalıştayımızın sonuçlarını talep eden kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. Çiğli Belediyesi olarak, bundan sonraki süreçte de gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tamamını ilgilendiren bağımlılıkla mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeye hazır olacağız" dedi.