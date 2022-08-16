Çiğli Belediyesi kentte inşaat denetimlerini sıklaştırdı

İzmir'de kentleşmenin en hızlı ilerlediği ilçelerin başında gelen Çiğli'de, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün talimatıyla inşaat denetimleri yoğunlaştırıldı. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ilçede devam eden inşaatların tamamlanmasını beklemeden yüzde 80 aşamaya gelindiğinde denetlemelerde bulunuyor. Ekipler, ruhsata aykırı, toplum ve çevre sağlığı açısından risk teşkil eden unsurlarla ilgili gerekli uyarıları yaparken, önlem almayan inşaatlara cezai işlem uygulanıyor.

Başkan Gümrükçü: “Denetimlerimiz sürecek”

İnşaat denetimlerinin birçok açıdan hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli, yapılaşma hızı yüksek ilçelerin başında geliyor. Bu durum karşısında muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için denetimlerimizi artırdık. Eskiden olduğu gibi inşaatların tamamlanmasını beklemeden ara denetimlerde bulunuyoruz. İnşaatların ruhsata uygun ilerleyip ilerlemediği, inşaat alanlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, kaldırım ve yolların işgal edilip edilmediği, çevreye zarar verilip verilmediği gibi konularında titizlikle incelemelerde bulunuyoruz. İş sağlığı, toplum ve çevre güvenliğini riske edecek durumlarla ilgili kimseye müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.