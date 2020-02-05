Çiğli Belediyesi kişisel bakım birimi Elazığ'da

İzmir'in Çiğli Belediyesi kişisel bakım hizmetleri birimi Elazığlı depremzedelerin yanında. Dokuz kişilik ekip, deprem bölgesinde ihtiyacı bulunan depremzedelerin banyo ihtiyacını karşılayacak ve temel kişisel hizmetler verecek.

Çiğli Belediyesinin evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren “kişisel bakım birimi” Elazığ'a gitti. Başta çadır kentte yaşayanlar olmak üzere evlerinde kalamayan depremzedelere, özel donanımlı VIP aracında kişisel bakım hizmeti verilecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yolculuk öncesi ekip üyeleriyle bir araya gelerek verilecek hizmetlerle ilgili toplantı yaptı.

“Temizlik önemli bir insani ihtiyaç”

Başkan Utku Gümrükçü, Elazığ Valiliği, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik Kriz Masası ile yapılan görüşmeler sonucunda bölgede önemli eksikliği hissedilen banyo ve kişisel bakım hizmetleri vermeyi planladıklarını söyledi. İzmir Valiliği bilgisinde ve Çiğli Kaymakamlığı desteğiyle, Elazığ'daki kriz masasının belirlediği yerlerde hizmet vereceklerini belirten Başkan Gümrükçü şöyle konuştu:

“Elazığ depreminde zarar gören binlerce vatandaşın birinci ihtiyacı barınmaydı. Sonra temel ihtiyaçları olan yeme-içme karşılandı. Özelikle kıyafet konusunda tüm Türkiye seferber oldu. Bunlar belli bir noktaya geldikten sonra biz Çiğli Belediyesi olarak depremde zarar gören arkadaşlarımızın kişisel bakımlarının, temizliklerinin yapılmasının da bir insani ihtiyaç olarak değerlendirdik. Deprem ve doğal afetlerden sonra kitlesel olarak çadırlarda kalma çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Bu anlamda Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli dokuz kişilik ekibimiz kişisel bakım, temizlik ve sağlık hizmetlerini Elazığ Valiliği ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Sivrice ilçesinde verecekler.”

Deprem bölgesinde 10 gün hizmet

Özel donanımla VIP aracıya bölgede 10 gün kalacak Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip talep eden yurttaşların banyo ihtiyacını giderecek ve tırnak, saç ve sakal kesimi gibi temel kişisel hizmetleri yerine getirecek. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç'un koordinasyonunda deprem bölgesine giden ekibin içinde kişisel bakım uzmanlarının yanı sına sağlık memuru da bulunuyor.