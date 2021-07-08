Çiğli Belediyesi satranç turnuvası finallerine ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği, 2021 Türkiye Okul Sporları Satranç Turnuvasında ilk 32'ye kalan 320 sporcunun mücadele ettiği final etabı müsabakalarının bir bölümü, 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Çiğli Belediye Pelikan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen turnuva alanı, dört gün boyunca düzenli olarak dezenfekte edildi. Çiğli Belediyesi tarafından müsabakalarda mücadele eden sporculara, ailelere ve federasyon görevlilerine yeme-içme ikramında bulunuldu. Büyük çekişmeye sahne olan 17 final müsabakasının tamamı sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Başkan Gümrükçü: “Çocuklarımızı satranca yönlendireceğiz”

Satranç sporunun zihinsel ve fikirsel gelişime büyük katkı sağladığını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporuna yönlendirmek adına satranç kurslarımızı başlattık. Kurslarımızda, temel satranç eğitiminin yanı sıra satranç sporunun eğitici ve geliştirici yönlerini kursiyerlerimize anlatıyoruz. Okulların kapanmasının ardından karnesiyle birlikte belediyemize müracaat eden ilköğretim öğrencilerine, yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla satranç takımı hediye ettik. Son olarak, bu konudaki çalışmalarımızla ilgili farkındalığı artırmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği 2021 Türkiye Okul Sporları Satranç Turnuvasına ev sahipliği yaptık. Birbirinden başarılı sporcuların mücadele ettiği çok keyifli müsabakalar oynandı. Satranç sporuyla ilgilenen birey sayısını artırmak ve Çiğlimizden satranç şampiyonları çıkarmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.