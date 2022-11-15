Çiğli Belediyesi spor kursları tam gaz devam ediyor

Tesisleşme, alt yapı planlaması ve gelecek yatırımlarıyla kısa süre içerisinde önemli sportif başarılara imza atan Çiğli Belediyesi, kış aylarına yaklaşırken spora ve sporcuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslarda; atletizm, basketbol, badminton, bilardo, bisiklet eğitimi, çocuk zumba, futbol, fitness, hareket eğitimi ve jimnastik, masa tenisi, taekwondo, pilates, P.T taekwondo, kickboks, reformer, satranç, tenis, yüzme, voleybol, zumba, engelliler için hareket eğitimi ve amatör balıkçılık branşlarında farklı yaş gruplarından 4 bin 7 kursiyere temel eğitim veriliyor.

Öte yandan Çiğli Belediyesine ait Harmandalı, Esentepe, Sasalı, Küçük Çiğli, Güzeltepe ve İzkent mahallelerindeki halı saha tesisleri, sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere ilçede faaliyet gösteren 12 amatör spor kulübüne tahsis ediliyor.

Başkan Gümrükçü: “Sporun kalbi Çiğli'de atıyor”

Oluşturmak istedikleri sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli olarak çok önemli bir genç potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sportif üretime doğru dahil edebileceğimiz bir sistem kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun yalnızca futbol ve basketboldan ibaret olmadığı bilinciyle öncelikle sporcularımızın yeteneklerini tespit ediyoruz. Yetenekleri doğrultusunda eğitim veriyor ve sportif yaşamlarını okullarıyla birlikte yürütmelerinin önemini anlatıyoruz. Kurslarımıza artan ilgi ve elde ettiğimiz başarılar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Atamızın ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' ilkesini benimsemiş sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.