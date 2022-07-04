Çiğli Belediyesi tiyatro tırı mahalle turuna çıktı

Çiğli Belediyesi tiyatro tırı, mahalle mahalle gezerek "Çilek ve Arkadaşları" isimli oyununu Çiğlili çocuklarla buluşturuyor.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasının ardından, Çiğli Belediyesinden çocuklara yaz tatili hediyesi geldi. Yazarlığını ve yönetmenliğini Üzeyir Tavuş'un yaptığı “Çilek ve Arkadaşları” isimli çocuk oyununun; haziran, temmuz ve ağustos aylarında 26 mahallede ücretsiz olarak gösterime gireceği belirtildi. Öte yandan turne çerçevesinde ilk gösterim Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı oyunu ebeveynleriyle birlikte izlemeye gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

2. gösterim 5 Temmuz'da

Çiğli Belediyesi tiyatro tırı ikinci gösterim için 5 Temmuz Salı günü Güzeltepe Mahallesi'nde olacak. Otobüs son durağında gerçekleştirilecek etkinlik saat 19:00'da başlayacak.

Başkan Gümrükçü: “Keyifli bir yaz çocukları bekliyor”

Tiyatro gösterimiyle ilgili çocuklara çağrı yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımızın geride bıraktığı yılın yorgunluğunu atması, keyifli ve öğretici bir yaz geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tiyatro tırımız yaz boyunca mahallelerimizi gezerek ‘Çilek ve Arkadaşları' oyununu çocuklarla buluşturacak. Tüm çocukları tiyatro akşamlarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.