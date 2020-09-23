Çiğli Belediyesi ve hayvan dostlarından büyük iş birliği

Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve Çiğli Belediyesinin çağrısı ile Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen sokak hayvanları, Belediye Veteriner Hekimler Derneği üyesi veteriner hekimler tarafından gün boyu süren operasyonlarla kısırlaştırıldı.

Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve Çiğlili hayvanseverlerin getirdiği onlarca sokak hayvanı için 8 saatlik operasyon yapıldı. Aynı zamanda kısırlaştırma operasyonu sonunda her bir hayvana kimlik numaralarını içeren mikro cipler takıldı. Sokak hayvanları, kuduz aşıları ve iç parazit tedavileri yapılarak hayvan dostlarına teslim edildi.

Gümrükçü: "Klinik hizmetlerde yüzde 74 artış"

Kısırlaştırma operasyonu sonunda konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli genelinde yaşayan sokak sakinlerinin popülasyonunu kontrol altına alıp, yaşam kalitesini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu amaçla, Çiğlimizin hayvan dostları ile her geçen gün iş birliğini arttırıyoruz. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda sokak sakinimizin yaşam kalitesini arttırma adına adım attık. Göreve geldiğimizden bu yana sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan kısırlaştırma ameliyatlarının sayısında yüzde 43, klinik hizmet verilen hasta hayvan tedavi işlemlerinde ise yüzde 74 oranında artış sağlandı. Benzer adımları atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gümrükçü, yapılan çalışmalarla Çiğli'yi hayvan dostu bir kent haline getirdiklerini de vurgulayarak, "Farkındalığı artırmak adına birçok yeni proje hazırladık ve yakında uygulamaya geçeceğiz" şeklinde konuştu.