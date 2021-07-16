Çiğli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti

Du¨nyanın en bu¨yu¨k genc¸lik organizasyonlarından biri olan AIESEC'in I·zmir S¸ubesi aracılıgˆıyla, yurt dıs¸ından C¸igˆli'ye gelen genc¸lerin katılımıyla du¨zenlenen ve altı hafta boyunca su¨ren sosyal sorumluluk projeleri sona erdi.

C¸igˆli Belediyesi ile AIESEC I·zmir S¸ubesi arasında imzalanan is¸ birligˆi ve partnerlik protokolleri dogˆrultusunda, yurt dıs¸ından C¸igˆli'ye gelen 23 katılımcı birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerde yer aldı. Pakistan, Ukrayna, Polonya, Kolombiya ve I·talya'dan gelen 18 katılımcı “Adım At” projesi kapsamında altı hafta boyunca 10-14 yas¸ arası c¸ocuklara I·ngilizce egˆitimi verdi. Tunus ve Portekiz'den gelen 5 katılımcı ise C¸evre Koruma Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Veterinerlik I·s¸leri Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n organize ettigˆi “Dogˆa I·c¸in Ayagˆa Kalk” projesine katılım sagˆlayarak kentin yes¸il alan kapasitesini artırmak, park ve bahc¸elerde ekmek ic¸in tohum yetis¸tirmek, atık ve geri do¨nu¨s¸u¨m c¸alıs¸malarında yer almak ve hayvan barınaklarında c¸alıs¸mak gibi go¨revlerde bulundu.

El izlerini bıraktılar

Bir buc¸uk aylık su¨rec¸te yer aldıkları projelerle katkı sagˆlayan katılımcılar ic¸in C¸igˆli Belediyesi tarafından Sasalı Dogˆal Yas¸am Parkı'nda Kus¸ Go¨zlemi ve Leukai Antik Kentine geziler du¨zenlendi. C¸igˆli Belediye Bas¸kanı Utku Gu¨mru¨kc¸u¨, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda bulunan AIESEC Point Anıtı o¨nu¨nde gerc¸ekles¸tirilen to¨rende, AIESEC I·zmir aracılıgˆıyla gelen degˆis¸im katılımcılarına katılım sertifikası ve madalya takdim etti. Gelenekselles¸en to¨rende, katılımcılar u¨lkelerinden getirdikleri tas¸ları ve el izlerini anıta bıraktı.

Bas¸kan Gu¨mru¨kc¸u¨: “Ortak projelerimiz su¨recek”

AIESEC I·zmir S¸ubesi ile birlikte hayata gec¸irdikleri sosyal sorumluluk projelerinin katılımcılar ve kent ic¸in oldukc¸a verimli gec¸tigˆini ifade eden Bas¸kan Gu¨mru¨kc¸u¨, “AIESEC I·zmir S¸ubesi ile, kentlerin tanınırlıgˆına sagˆladıgˆı olumlu etkinlerden faydalanmak ic¸in c¸es¸itli is¸ birligˆi ve partnerlik so¨zles¸meleri imzaladık. Bu dogˆrultuda kentimize gelen misafirlerimizi en iyi s¸ekilde agˆırlamak, onlara kentimizi tanıtmak ve C¸igˆlili hems¸ehrilerimizle keyifli vakit gec¸irebilmelerini sagˆlamak adına projeler ve etkinlikler du¨zenledik. Altı hafta boyunca oldukc¸a keyifli vakit gec¸irdiler. Bundan sonraki su¨rec¸te de c¸evre dostu, egˆitici ve egˆlendirici projelerle yurt dıs¸ından misafirlerimizi kentimizde agˆırlamaya devam edecegˆiz” dedi.