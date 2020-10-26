Çiğli Belediyesinde yangın tatbikatı

Başkan Utku Gümrükçü ile birlikte çalışanlar birkaç dakikada kurumu terk ederken, alevlere yangın tüpleriyle doğru müdahale yöntemi de uzmanlarca uygulamalı olarak anlatıldı.

Çiğli Belediyesi çalışanlarına yönelik, kurum içi iş sağlığı ve güvenliği eğitim faaliyetleri kapsamında, yangın tatbikatı düzenlendi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları gözetiminde düzenlenen tatbikatta tüm belediye personelinin verilen alarm sonrası kısa sürede kurumdan tahliye edilmesi sağlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte tüm kurum çalışanları 7 katlı belediye binasını birkaç dakikada terk etti. Ayrıca belediye personeline çıkan alevlere doğru müdahale yöntemleri pratik olarak anlatıldı. Başkan Utku Gümrükçü ile birlikte bazı belediye personeli, uzmanlarca gösterilen doğru açı ve yöntemle alevlere müdahale ederek söndürme işlemi gerçekleştirdi. Öte yandan belediye personeline belediye meclis salonunda olası bir yangın durumunda acil olarak yapılması gerekenlerle ilgili brifing verildi.

Başkan Utku Gümrükçü: “Hazırlıklı olmalıyız”

Yangın tatbikatının her aşamasına katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tatbikatların test etme olanağı verdiğini belirterek, “Yangın tatbikatları, kendimizi olası bir yangın durumunda panik olmadan nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor, hazırlıklı olmamızı sağlıyor. İş güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle personelimizin bilinçlendirilmesi açısından bu tür çalışmalarımız devam edecek. Personelimizin de gerçekten bir yangın varmış refleksi ile hareket etmesi de oldukça önemliydi ve çalışanlarımız bunu gerçekleştirdi” dedi.