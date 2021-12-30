Çiğli Belediyesinden 2,5 yılda 54 park

Kentin yeşil alan kapasitesini ve sosyal aktivite alanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün görevi devraldığı günden bu yana 12 yeni park açarken, atıl durumdaki 42 parkında bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesiyle başlatılan yeşillendirme hareketi kapsamında, 2020 yılında 5 yeni park ve 15 mevcut park yenilemesi gerçekleştirildi. 2021 yılında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda arazi uygunluğu çalışmalarını tamamlayan Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, içerisinde; çocuk oyun grupları, fitness aletleri, dinlenme alanları ve yürüyüş parkurlarının bulunduğu 7 yeni parkı kente kazandırdı. Belediye ekiplerince 17 mahallede tespit edilen eskimiş ve kullanılamayacak durumda olan 27 parkın bakım ve yenileme çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Başkan Utku Gümrükçü'nün göreve geldiği 2019 yılından bu yana vatandaşların hizmetine sunulan 12 yeni ve 42 yenilenen park ile birlikte kentteki park alanı kapasitesi 68 bin metrekareyi aştı.

Sokak sakinleri unutulmadı

Yapımı tamamlanan parklarda yalnızca insanların değil sokak sakinlerinin de huzurlu ve güvenli vakit geçirmesi amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun noktalara otomatik mama kabı, otomatik su kabı ve yuva bırakıldı. Ekipler, parkları düzenli aralıklarla ziyaret ederek sokak sakinlerine mama ve su desteği sağlıyor.

Bir park da Malatya'ya

Öte yandan Çiğli Belediyesi tarafından, kent genelinde sürdürülen yeşillendirme ve sosyal aktivite alanları oluşturma çalışmalarının yanı sıra ,11 Aralık 2021 tarihinde kardeş belediyesi olan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de önemli bir parkın açılışı yapıldı. 2015 yılında, Ankara'da düzenlenen mitingde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren CHP Malatya Gençlik Kolları üyesi 12 kişinin anısına 12 Ekim Barış Güvercinleri Parkı ve Anıtı yaptırıldı.

Başkan Gümrükçü: “Yaşam alanları oluşturuyoruz”

Hayata geçirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "İklim değişikliğinin tüm dünyada meydana getirdiği kuraklık sorununu göz önünde bulundurarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz öncülüğünde kapsamlı bir yeşillendirme hareketi başlattık. Bu kapsamda görevi devraldığımız iki buçuk yıllık süreçte 12 yeni parkı kentimize kazandırdık. Kullanılamayacak durumda olan 42 parkımızı da baştan aşağı yeniledik. 5 yılda 60 park açma hedefimize neredeyse iki buçuk yıllık bir süreçte ulaştık. Açılışını yaptığımız parklar, içerisinde bulundurduğu oyun ve spor grupları, dinlenme ve yürüyüş alanları gibi imkanlar ile Çiğlili hemşehrilerimize bir parktan çok daha fazlasını sunuyor. 2022 yılında duayen politikacılarımızdan Kamer Genç ve İzmir'imizin önde gelen simalarından Kemal Baysak'ın isimlerini vereceğimiz yeni parklar açacağız. Çocuklarımıza çevre dostu ve yaşanabilir bir Çiğli bırakmak amacıyla çalışmalarımızı görev süremiz boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.