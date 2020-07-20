Çiğli Belediyesinden belediye logolu pul

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurumsal kimlik ve kent bilinci oluşturmak adına önemli bir uygulamaya daha imza attı. Kamu kurumları ve vatandaşlara yönelik yazışmalarda kullanılmak üzere 4 bin adet mektup pulu bastırıldı. Bastırılan pullar, belediye müdürlükleri tarafından kullanılmaya başlandı.

"Kentimizin marka değerini yükselteceğiz"

Kurumsal kimliğin kentlerin tanınırlığı için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, "Görevi devraldığımız ilk günden bugüne kurumsallaşma ve kent bilinci oluşturma konuları üzerinde titizlikle durduk. Bu süreçte, belediyemizin logosunu kentimizin dinamiklerini yansıtacak şekilde revize ettik, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerimizi korumak ve markalaştırmak adına önemli adımlar attık. Son olarak da resmi yazışmalarımızda kullanmak üzere belediyemizin logosunun yer aldığı 4 bin adet mektup pulu bastırdık ve kullanmaya başladık. Kentimizi, ulusal ve uluslararası alanlarda daha fazla tanınır ve bilinir kılmak adına marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de titizlikle devam edeceğiz" dedi.