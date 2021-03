Çiğli Belediyesinden “Bütünsel Kalite Yönetimi Sistemi”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çağın gereklerine uygun, dinamik, yenilikçi ve dijital dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Çiğli Belediyesinde köklü bir kurumsal değişime öncülük ediyor. Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme ekibinin çalışmalara başlamasının ardından Bütünsel Kalite Yönetim Sistemi ve Sürekli İyileştirme anlayışını kurumun tamamında hakim kılmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından belediye personellerine Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon eğitimleri verildi. TSE Uzmanı Hasan Sözkesen'in yönetiminde gerçekleştirilen eğitimlerde; Kalite Yönetim Sistemi Standartları, Kalite Yönetim İlkeleri, Kalite Sistem Dokümantasyonu, Kalite Sistem Prosedürleri, Proses ve Risk Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Standardı gibi temel konularda bilgilendirmede bulunuldu.

“Hizmetlerimiz planlı ve programlı olacak”

Yerel ve kamusal hizmet sağlayıcısı olan belediyelerin hizmet kalitesinin halkın yaşam kalitesiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği gibi değişken koşulları göz önünde bulundurarak, halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek kurum içi gelişim ve değişim adımlarını bir bir atıyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak, hizmet odaklı, hızlı, etkin ve verimli çalışan bir kurum kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yapılanma ve kültürün, Bütünsel Kalite Yönetim Sistemi ile sağlanacağı bilinciyle Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz bünyesinde Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme ekibi oluşturduk. Ekibimiz kurumun tüm iş süreçlerini mercek altına alıp, 25 müdürlüğümüzün yönetici ve personelleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Müdürlükler bünyesinde yapılan her bir iş için detaylı süreç ve metot analizleri yapıldı. Yeni iyileştirme önerileri tespit edildi. Şu an gelinen noktada 25 müdürlüğün organizasyon şeması revize edilip,119 görev tanım formu oluşturuldu. Personellerimizin iş akışı, kullanacakları metotlar, çalışma koşulları, araç-gereçleri ve organizasyonel bağlantıları yeniden tanımlandı. Vatandaşlarımıza sunacağımız her hizmet, plan ve program dahilinde sürdürülebilir olacak. İhtiyaç ve sorunlara kalıcı çözümler sağlayacak. Böylece hayalini kurduğumuz herkesin mutlu ve huzurlu olduğu Çiğli'yi çok daha çabuk inşa edebileceğiz” dedi.