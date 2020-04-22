Çiğli Belediyesinden çiftçilere traktör desteği

Bu kapsamda ilçede tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mağdur olmamaları için traktör desteği sağlanıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşantıyı sekteye uğratan Covid-19 salgınına karşı toplumun tüm kesimlerine yönelik tedbirlerin özenle alındığı Çiğli'de, Başkan Utku Gümrükçü'nün teşvikleriyle örnek bir proje daha hayata geçirildi. Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan çiftçilerden ihtiyaç duyanların tarlaların sürülebilmesi için traktör desteği veriliyor. Özellikle Sasalı, Kaklıç ve Harmandalı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan gelen talepler, belirli bir sıraya konularak geciktirilmeden karşılanıyor.

“Çiftçilerimizin yanındayız”

Korona virüs salgınının hayatın her alanını olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu süreç; yerli üretimin teşvik edilmesi, tarımın desteklenmesi ve doğal ürünlerin tüketilmesinin önemini hepimize bir kez daha gösterdi. Covid-19 virüsüne karşı en önemli kozumuzun bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak olduğu bilinciyle tarımsal faaliyetlerde bulunan ihtiyaç sahibi çiftçilere traktör desteğinde bulunuyoruz. Bu hizmetimizle hem ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin tarlalarını sürüyor hem de hemşehrilerimizin doğal ürünlerle beslenmesini sağlıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak halkımızın bu süreci gerek sağlık gerekse ekonomik olarak en sağlam şekilde geride bırakması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Belediyeye ait tarım arazilerinde ekime başlayacağız"

Tarımsal üretimin önemine vurgu yapan Gümrükçü, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmanın önünü açmak için köy yollarını ova yollarını yıllardır açıyordu. Kooperatiflerden alım yapıyordu. Bunun ne kadar önemli olduğu şimdi daha net ortaya çıktı. Çiğli Belediyesi olarak bize başvurup tarlasını sürmek isteyen, ekim yapmak isteyip de yapamayan vatandaşlarımıza belediye imkanlarıyla destek olabildiğimiz ölçüde destek olmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de traktör ihtiyacı olan çiftçilerimizin tarlalarını sürmek. Bu verdiğimiz destek çeşitli araçlarla devam edecek. İlerleyen günlerde belediyemize ait arazileri de ekmeye başlayacağız. Bunun çalışmalarını başlattık. Gıda hepimiz için önemli bu yüzden tarımsal üretim yapanlara daha çok destek verilmesini Çiğli Belediyesi olarak biz de talep ediyoruz" diye konuştu.