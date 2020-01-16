Çiğli Belediyesinden çocuklara sömestr hediyesi

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği etkinlikler Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında birbirinden değerli tiyatro gösterimleri ve eğlenceli oyunlar düzenlenecek. 8 gün boyunca sürecek olan program, 19 Ocak Pazar Günü saat 14.00'da “Seyyar Palyaço/ Yüz Boyama ve Sosis Balon Masal Atölyesi” etkinliğiyle başlayacak. Etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Tatil boyunca yapılacak etkinlikler ise şöyle: Belediye tiyatrosundan “Mikropsuz Bir Hayat”, Atador Art Atölye'den “Kırmızı Başlıklı Kıza Ne Oldu?”, Mavi Çocuk Tiyatrosu'ndan “Temiz Deniz Çocuk Oyunu”, Uçan Pelerin Tiyatrosu'ndan “Tembel Bal Arısı Kukla Tiyatrosu” ve Pınar Çocuk Tiyatrosu'ndan “Zehra ve Kayra ile Masal Dünyasına Yolculuk."

Başkan Gümrükçü: “Unutamayacakları bir tatil olacak”

Sömestr tatilini çocuklar için en verimli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz öncülüğünde, Çiğlili çocukların hem eğlenecekleri hem de kişisel gelişimlerini sürdürecekleri dolu dolu bir program hazırladık. 8 gün boyunca düzenleyeceğimiz birbirinden değerli etkinliklerle çocuklarımıza unutamayacakları bir tatil yaşatacağız. Bu tatil sonrasında çocuklarımız deşarj olacak ve eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine konsantre biçimde başlayacak” dedi.