Çiğli Belediyesinden çölyak ve fenilketonüri hastalarına glütensiz gıda desteği

Toplumun farklı kesimlerinden ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak çölyak hastalarına yönelik farkındalık oluşturacak bir uygulamaya imza attı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede ikamet eden çölyak ve fenilketonüri hastalarının listesi oluşturuldu. Ailelerle tek tek irtibata geçilerek ihtiyaçları belirlendikten sonra, içerisinde glüten içermeyen un, mısır unu, burgu makarna, arpa şehriye, köftelik bulgur, yüksük çorba, Toros çorba, kakaolu kek ve kurabiyeden oluşan gıda kolisi dağıtımında bulunuldu.

Başkan Gümrükçü: “Her hanenin kapısını çalıyoruz”

Vatandaşların ihtiyaçlarıyla hane hane ilgilendiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda şahsen de önem verdiğim bir uygulamayı hayata geçirdik. Taşıdıkları genetik çölyak ve fenilketonüri hastalığından dolayı beslenme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için içerisinde glüten içermeyen besinlerin yer aldığı gıda kolileri hazırladık. Hazırladığımız kolileri, ekiplerimiz aracılığıyla ailelerin evlerine bıraktık. Bu hizmetimizin, kısıtlı besin grubuyla hayatlarını idame ettirmek durumunda olan vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmasını umut ediyorum” dedi.