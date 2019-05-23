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Çiğli Belediyesinden dikkat çeken Mars bileti paylaşımı

İzmir’de Çiğli Belediyesi, NASA’nın "Mars 2020" uzay aracıyla 2020 yılının temmuz ayında Mars’a yapacağı yolculuğa dahil olurken, belediye elektronik yolcu biletini sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, NASA'nın "Mars 2020" uzay aracıyla 2020 yılının temmuz ayında Mars'a yapacağı yolculuğa dahil olurken, belediye elektronik yolcu biletini sosyal medya hesabından paylaştı.


NASA, eski mikrobik yaşam formlarını araştırmak için Temmuz 2020'de kızıl gezene göndereceği "Mars 2020" uzay aracıyla ismini Mars'a göndermek isteyenlere internet sitesi üzerinden kayıt olma çağrısı yapmıştı.


Çiğli Belediyesi de, NASA'nın "Mars 2020" isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracında bulunan çiplere adını yazdırdı. NASA tarafından da Çiğli Belediyesine hatıra biniş kartı verildi.


Yolculuğa dahil olan belediye, verilen elektronik yolculuk biletini twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan yazıda, "Flamingolarımızla biz de oradayız:))) #Mars2020" notu düşüldü.

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