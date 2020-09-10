İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiğli Belediyesinden evde dil terapisi hizmeti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, doğuştan konuşamayan ya da konuşma bozukluğu olan vatandaşlara yönelik başlatılan dil ve konuşma terapisi hizmeti, pandemi sürecinde de gerekli tedbirler alınarak devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, doğuştan konuşamayan ya da konuşma bozukluğu olan vatandaşlara yönelik başlatılan dil ve konuşma terapisi hizmeti, pandemi sürecinde de gerekli tedbirler alınarak devam ediyor.


Çiğli Belediyesi tarafından evlerde verilen sağlık hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Doğuştan konuşamayan ya da yaşadığı rahatsızlık sonucu konuşma bozukluğu olan 65 yaş ve üstü Çiğlili vatandaşlara dil terapisi hizmeti veriliyor. Yapılan başvurular öncelik durumuna göre değerlendiriliyor ve randevu programı oluşturuluyor. Terapilerin seans yoğunluğu ve süreleri ise hastaların durumlarına göre belirleniyor. Dil ve konuşma terapisti tarafından vatandaşların evlerinde verilen terapiler, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Terapiler için özel olarak temin edilen araç ve gereçler hijyen kuralları göz önünde bulundurularak kullanılıyor.


Çiğlili vatandaşların çeşitli sağlık ihtiyacına, belediye olanaklarına çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine evde dil terapisi hizmetini hayata geçirdik. Doğuştan konuşamayan ve yaşadığı bir kaza veya hastalık sonucu konuşma sıkıntısı yaşayan 65 yaş ve üstü hemşehrilerimize evlerinde uzman arkadaşlarımız aracılığıyla dil ve konuşma terapisi hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle ilgili ailelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak kentimizde hiç kimsenin kendisini yalnız ve sahipsiz hissetmemesi amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.