Çiğli Belediyesinden iş arayanlara kariyer planlama desteği

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde istihdama yerel anlamda katkı sağlamak adına hizmet ve projeler üreten Çiğli Belediyesi, bu anlamda önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde insan kaynakları eğitmeni Yiğit Güven, katılımcılara ‘özgeçmiş nedir?', ‘özgeçmiş hazırlık evreleri', ‘kendini tanıtmak ve kariyer planlaması', ‘beden dili ve kendini ifade etme', ‘CV'de zayıf yönleri kuvvetlendirme', ‘etkili CV yazımı için püf noktaları', ‘mülakata giriş' ve ‘Roll Play örnek çalışması' konularında eğitim verdi. Talep olması durumunda seminerlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Daha fazla vatandaşı istihdam zincirine dahil etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Özellikle pandemi dönemiyle birlikte yükselen ekonomik darboğaz aile bütçelerini olumsuz etkiledi. Çiğlili hemşerilerimizin bu süreci en az hasarla atlatması için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, dijital mecrada kurduğumuz ‘İş'te Çiğli Kariyer Platformu' ile iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri bir araya getiriyoruz. Son bir yıl içerisinde 2 bin 100 kişiyi özel sektörde istihdam zincirine dahil ettik. Ayrıca liseden ve üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerimiz başta olmak üzere kariyer planlama desteği almak isteyen vatandaşlarımıza da ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Amacımız, Çiğlimizin potansiyelini doğru yönlendirerek hem işsizliği azaltmak hem de üretimi güçlendirmek” diye konuştu.